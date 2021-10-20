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郭彥甫在169萬元LV硬箱上作畫　范少勳想訂製行李箱裝「老虎鉗」

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記者林明瑋 / 台中報導

LOUIS VUITTON（路易威登）在台中舉辦Savoir Faire工藝展，各式行李箱豐富精彩，最特別的是這次邀了從藝人轉為藝術家的郭彥甫在箱子上作畫，該只硬箱定價169萬元，愛好手作工藝的范少勳，則希望能訂製工具箱，「放老虎鉗、螺絲起子，讓修東西也是藝術，感覺自己又更貼近職人一些」。

▲LV硬箱 郭彥甫 范少勳。（圖／品牌提供）

▲LV硬箱 范少勳。（圖／記者林明瑋攝）

▲最近喜歡種植物的范少勳，對花園硬箱愛不釋手。

疫情宅在家，讓范少勳培養出蒔花弄草的興趣，因此一看到LV的花園硬箱就愛不釋手，還想好要種什麼，「這個箱子很適合種多肉植物，上面是鏤空的、蠻通風的，也適合趨光性強的植物，因為會從上面衝出來，很可愛」。他透露媽媽也愛養花草，母子倆周末會一起去逛花市，他笑說：「我已經越來越接近綠手指了！」

▲LV硬箱 范少勳。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV硬箱 郭彥甫 范少勳。（圖／品牌提供）

▲LV硬箱展 。（圖／品牌提供）

▲范少勳很喜歡LV的派對箱，不過容易起酒疹的他並不喝酒。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

如果可以訂製LV的行李箱，范少勳希望外觀有LV先前推出的可愛Friends圖案，用途則是「工具箱」，因為他喜愛手作、木工，家中的修繕也常自己動手，例如刷油漆、裝電線等等，他說：「如果可以放整系列的工具，有自己的手套、老虎鉗、螺絲起子，會覺得修東西都變成藝術，自己很像職人。」

成為專職畫家的郭彥甫，則想要一個可以「裝進自己」的LV箱，果然非常有創意，他解釋：「我不會想在外面看箱子，而是想要進到箱子裡，所以應該是蓋一個像屋子的硬箱，裡面是像小套房吧，有畫室，最好再放一個LV的躺椅，工作累了可以休息。」

▲LV硬箱 郭彥甫 范少勳。（圖／品牌提供）

▲郭彥甫和他繪製的硬箱。

郭彥甫以「行李箱」為主題的畫作打響名聲，他認為行李箱很私密，每個人都怕箱子被海關人員打開，好像秘密被揭穿。問范少勳最怕行李箱中的什麼被看見？他笑說：「枕頭布，因為我會認枕頭、有自己的味道比較好睡，所以會帶著，可能是恐龍圖案、有點起毛球，別人看到應該會覺得『你為什麼要帶抹布出來』？」枕頭布其實就是「小被被」，是從小的習慣，他說：「以前還會搓標籤，但我有換過，因為會太纖維化，所以還是會換。」

▲LV硬箱 范少勳。（圖／記者林明瑋攝）

▲郭彥甫以運動員為題，在LV硬箱上作畫，前後花了半年才完成。（圖／記者林明瑋攝）

行李箱是郭彥甫鍾情的創作主題，此次受邀在長度150公分的LV硬箱上作畫，又是不一樣的體驗，時間、空間、速度，是他最重要的靈感來源，他以運動員為主題，希望運用肢體、張力，讓靜態的箱子有動態的力量。

他表示從發想到完成，花了半年，「因為不是畫布，所以不希望修改，因為搓搓揉揉的痕跡，會讓畫看起來不自然，所以構思很久，我還用電腦繪圖先模擬，也跟LV拿了很多帆布來試，最後才下筆，真的畫下去就一氣呵成。」

▲LV硬箱 郭彥甫 范少勳。（圖／品牌提供）

▲郭彥甫到台中欣賞LV Savoir Faire工藝展。

►LV硬箱又有新發明！植物從上面冒出來　破千萬元的化妝箱曝光

關鍵字：

LV, 路易威登, LOUIS VUITTON, Savoir Faire, 郭彥甫, 范少勳, 硬箱, 行李箱

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