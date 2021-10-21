口罩下的雙唇要顧好！護唇膏竟分「日夜用」，香味還能放鬆心情

記者曾怡嘉／台北報導

長時間佩戴口罩，現在正是護唇好時機，免得口罩摘下讓乾荒暗沉大扣分。疫情期間，越來越多女生更重視唇部保養，她們深信有水感潤澤的雙唇，才是美麗的關鍵。越來越多美妝保養品牌推出高端護唇商品，甚至細分為日、夜使用，搭配香氛讓你在護唇時，同時也能放鬆身心。

▲THREE 平衡平衡SQ護唇膏D，1,100元、平衡SQ護唇膏N，1,150元。

THREE針對雙唇的日夜需求推出對應商品，日間添加具有保護肌膚功效的藍莓籽油，完整保護並賦予水感潤澤，清新香氛注入活力提振心緒。夜間添加優異保濕修護效果的非洲芒果籽油脂，形成柔滑的保護膜，奢侈的滋養包覆雙唇，恬靜沉穩的柑橘系香氛，舒緩放鬆身心。

▲黛珂 誘光豐采唇萃，#01，950元。

口罩下的美唇小心機，使用起來有微微涼感，含多種保養成分，能賦予唇部肌膚豐潤彈力，打造雙潤雙唇。可以當作唇部打底，或是唇蜜，也可增加後續口紅貼合和顯色度。





▲CLARINS 彈潤植萃美唇油，#01，850元。

針對唇部肌膚設計的彈潤植萃美唇油，內含冷壓提煉的的第一道榛果油，富含維他命E及有益肌膚的脂肪酸Omega 9，可有效修護皮脂膜、防止水分流失，為唇部肌膚提供最佳保濕防護的效果。

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