拒絕說不出口？「觀點女王」教4招高情商拒絕法　第3還能拉近關係

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也常想拒絕別人又說不出口，或是怕得罪對方、被討厭而不敢說不，最後變成別人口中「老好人」的人？大陸「金牌經紀人」楊天真，曾帶過鹿晗、歐陽娜娜等人氣明星，在實境節目《奇葩說》中以獨特又犀利的觀點讓眾多網友狂推並引發熱議，被視為新一代「觀點女王」。近日她就分享了4個「高情商拒絕話術」小技巧，教你如何正確拒絕他人，甚至變成拉近雙方關係的工具。

1.緩兵之計

當碰到不想幫的忙或不想接受的邀請，可以運用類似以下說法：「這個時間，我已經有約了，但我可以去問問看對方能不能協調。」這樣會讓對方感受到你對這件事情的重視，而不是直接拒絕他，讓他覺得你非常不在意他。

2.提出不可抗力的因素



提出一些不可抗力的因素，表明這是客觀存在的矛盾，而不是你的主觀意願。像是她提到，經常會有些產品找藝人代言，而經紀人通常會採用的話術如：「藝人已經有相關品項的合作了，基於存在的排他條款，這個合作我們就沒有辦法推進下去了。」

3.給出一個替代的方案



楊天真舉例，她們也經常會收到一些活動的邀請，如果直接就說不去，有點不太妥當，這時可以告訴對方：「我的時間真的不行，但是我覺得這個活動，XXX或OOO也很適合，如果你需要聯繫的話，我可以把相關的聯繫方法給你。」雖然拒絕了對方，但你也很積極地在幫對方尋找解決方案，反而會讓對方覺得你很可靠。

4.給對方設置障礙



這招很適合對付愛死纏爛打的人，比如有個同事希望你能幫忙改改他的方案，但你也有自己的工作在忙，你已經把實際情況告訴他，但對方不死心，一直死纏爛打希望你幫忙，這時候你可以用跟他談條件的方式，告訴對方：「老闆（主管）也分派了工作給我，如果我幫你做你的工作的話，你能不能去幫我跟老闆說這個工作需要延期，因為我在支援你。」對絕大多數的人來說，與找你幫忙比起來，他可能更不願意去跟老闆開這個口，利用給他設置一個障礙，讓他知難而退。

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