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「我希望下輩子早點遇見你」《比悲傷》影集開播！回顧超虐心催淚金句

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編輯／Jhen　圖／Netflix提供、翻攝《比悲傷更悲傷的故事》FB

改版自韓劇的《比悲傷更悲傷的故事》電影由劉以豪、陳意涵領銜主演，講述深愛彼此卻不敢向前跨出一步的「K」跟「Cream」的故事，K為了讓Cream得到自己給不出的幸福，隱瞞病情只要想為Cream找能夠託付終身的對象，而Cream雖然深愛著K，卻也想完成他的遺願最後嫁給了自己不愛的男人......兩人的淒美虐戀不知道讓觀眾哭掉多少包衛生紙，而由王淨、范少勳重新演繹的影集版，終於即將要在10/22迎來首播！

影集版預告一釋出，多句扣人心弦的愛情金句，包括「我希望啊，下輩子可以早點遇見你」、「我只是想幫Cream找一個好男人」重現電影經典台詞，令影迷們瞬間紅了眼眶，一起趁影集版播出之前，回味電影片中催淚到不行虐心金句。

▲▼邵雨薇與王柏傑在《比悲傷更悲傷的故事》故事支線。王淨與范少勳飾演K跟Cream。（圖／Netflix提供）

「每個人都選擇了只屬於自己的愛的方式，既然不能陪你走完餘生，那麼讓我親手把你交給幸福。」

「我的愛情，從認識他的那天起就已經存在我的生命裡，無法分開了。」

「我們的相遇是命中注定，任誰也沒有辦法取代。」

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》影集版。張詩盈、吳昆達跟范少勳「走心」。王淨戲中挨巴掌震撼。（圖／Netflix提供）

「我想告訴他我愛他，我想開口說我愛他，但我知道在我開口前眼淚就會留下來，所以我仍然什麼都沒說。」

「你知道嗎？我愛你，不是我的選擇，而是上天的願望，我無法不去愛你，那是上天給我的任務。」

「直到遇見了你，我才明白兩個孤獨的個體，只要彼此陪伴，也能夠有幸福的權利。」

「愛情如果可以解釋的話，那世界上就不會有人因此而痛苦了。」

▲比悲傷更悲傷的故事金句 。（圖／翻攝FB）

「我不喜歡永遠，因為兩個人其中一個人不在了，就不是永遠了。」

「我喜歡下輩子，下輩子就像一種約定。」

「我們都喜歡在冬天吃冰、喜歡雨，喜歡有著彼此的季節。」

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》影集版。張詩盈、吳昆達跟范少勳「走心」。王淨戲中挨巴掌震撼。（圖／Netflix提供）

「談戀愛的結果只有兩種，一種是陷入愛情裡面，另外一種呢，就是把陷進去的愛情撈出來。」

「有些話你再不說你就來不及了，還是你就想毫無痕跡的消失在這世界上。」

「人為什麼要結婚呀？ 當你老的時候，或是需要被照顧的時候，那個人可以理直氣壯的一直陪在你身邊。」

「人一旦習慣了孤獨，那才是比悲傷更悲傷的事。」

 ►《鬼滅之刃》第二季播出時間公開、「無限列車」竟有新劇情！先複習金句

關鍵字：

比悲傷更悲傷的故事, 金句, 王淨, 范少勳

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