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裘莉女兒穿她7年前「舊禮服」好閃　網：有故事、跟小布同框過

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記者王蓁蓁 / 台北報導

好萊塢女星安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）日前出席於洛杉磯舉辦的《永恆族》（Eternals）電影首映會，只見她一身平口連身褲裝，襯得霸氣又優雅，舉手投足散發女王氣勢，除了電影主演們，裘莉的五個孩子也踏上紅毯，為她首次演出的漫威新作加持。孩子們的紅毯造型均以暗色系呼應裘莉的卡其色禮服，其中16歲的扎哈拉馬雷裘莉彼特（Zahara Marley Jolie-Pitt），更是穿上裘莉2014年在奧斯卡頒獎典禮穿過的銀色透紗長禮服，意外成為鎂光燈焦點。

萬眾矚目的漫威新電影《永恆族》（The Eternals）近日舉辦首映會，演員們包括安潔莉納裘莉、陳靜（Gemma Chan）、基特哈靈頓（Kit Harington）、理察麥登（Richard Madden）、庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）和馬東石等全都集體現身，就連裘莉的五個孩子也踏上紅毯為媽媽的首部漫威作品加持。

其中最搶眼的不外乎是穿上裘莉的「舊衣」亮相活動現場的扎哈拉，今年16歲的她，是裘莉與布萊德彼特（Brad Pitt）的養女，只見她一襲Elie Saab銀色透紗長禮服，勻稱的垂墜效果搭配裙身的細碎水鑽，走動之餘也能閃閃發亮，而這件禮服正是裘莉2014年時與布萊德彼特出席奧斯卡頒獎典禮時的紅毯戰服，令不少網友紛紛留言：「這件衣服有故事」、「跟小布同框過的禮服」、「母女傳承」。

裘莉則是搶先穿上BALMAIN最新2022早春系列的卡其色連身褲裝，平口設計巧妙勾勒出好身材，纖瘦鎖骨與直角肩通通都一覽無遺，令視線忍不住遊走在肩頸線條，她也戴上金屬飾品點綴造型，只見她以單手插口袋動作擺拍，霸氣的女王姿態氣勢爆棚，呼應電影中勇猛的精英「戰士」角色。
 

關鍵字：

安潔莉納裘莉, 永恆族, 漫威, 紅毯

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