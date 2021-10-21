風・Luxury／Tiffany「富爸爸」撐腰重振腕錶聲勢　鑽錶打頭陣

▲Tiffany Eternity腕錶的時標由12種混合式切割美鑽呈現，28mm款885,000元。（圖／翻攝Tiffany臉書）



記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.今年成為精品龍頭LVMH集團一員後，無論是廣告代言、商品設計都顯得極具企圖心，最新力作是靈感發想自1960年代與70年代廣告的Tiffany Eternity鑽錶，運用多達12種混合式切工美鑽作為時標，華麗又有個性的設計，揭露Tiffany腕錶回來了！

▲Tiffany Eternity鑽石錶冠的經典六爪鑲嵌設計取材自Tiffany®️ Setting訂情鑽戒。

回顧Tiffany的製錶史，其實相當崎嶇，2007年為壯大腕錶陣容，找上瑞士最大鐘錶集團Swatch Group聯盟，簽訂長達20年的合約，未料雙方合作4年就撕破臉互告，Tiffany只能重新照自己的步伐發表錶款，但聲勢始終不大。今年正式加入LVMH集團後有「富爸爸」撐腰，鐘錶部門即有Zenith、Hublot、TAG Heuer等兄弟姊妹牌，可想而知Tiffany的鐘錶資源無憂，近期發表的一系列新款珠寶錶，全是瑞士製。

▲靈感源自裝飾藝術風格的Tiffany Art Deco鑽錶。

最引人矚目的生力軍是圓形的Tiffany Eternity腕錶，時標以圓形明亮式、長形、枕形、Lucida®️、欖尖形、Asscher、心形、梨形、橢圓形、祖母綠形、三角形以及公主方形等12種混合式切割美鑽呈現，鑲鑽錶冠也有巧思，採源自Tiffany®️ Setting訂情鑽戒的經典六爪鑲嵌；此外品牌同時發表20年代Art Deco裝飾藝術風格腕錶、面盤全鋪鑲美鑽的橢圓形Cocktail鑽錶，從最能與品牌連結的珠寶錶重新起步。

▲面盤全鋪鑲美鑽的Tiffany Cocktail鑽錶。

紐約另一耀眼珠寶商海瑞溫斯頓（Harry Winston），也從過往歷史尋得珠寶錶的創作靈感，打造可作為胸針、項鍊鍊墜的三用Ultimate Emerald Signature腕錶，外型為品牌標誌性的祖母綠型切工形狀，再由馬眼鑽圍繞增添華麗感，今年新款的錶蓋中央鑲嵌一顆祖母綠型切割藍寶石，讓人聯想起海瑞溫斯頓先生1949年獲得重達45.52克拉的名鑽「希望之鑽」（Hope Diamond），而旋開錶蓋即顯露華美面盤，點綴顏色深淺不一的藍寶石與頂部主石相呼應。

▲海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計藍寶石款，可拆下作為胸針佩戴，4,200,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）



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