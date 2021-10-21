IKEA秋冬新品「最值得買TOP7」　只要249元起達人都在搶

▲IKEA近期在台推出秋冬新品系列HÖSTKVÄLL，也有不少單品列入達人名單。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA近期宣布將回歸敦化北路，開出「城市小巨蛋店」主打非厚重家居家飾，適逢近期氣溫下降，也是心情邁入秋冬之際的時刻，更是把家中清涼單品換成更充滿暖意的好時機，IKEA近期推出一系列秋冬新品，美國居家網站apartment therapy也推薦10款好設計，也包括台灣IKEA推出全新「HÖSTKVÄLL」限量系列，只要249元起絕對很超值。

台灣IKEA日前宣布推出全新「HÖSTKVÄLL」限量系列，在瑞典語中指「秋日夜晚」的意思，運用自然元素及大地色系配色，分別推出布織品、餐桌用具、裝飾品，結合陶瓷、毛氈、布織、等不同材質或樹葉、稻穗、格紋圖騰做變化，品項包含餐具、餐巾紙、門墊、靠枕套、萬用毯等布織品，以及人造花環、南瓜造型飾品、相框等裝飾品共23樣。

HÖSTKVÄLL門墊，售價249元

這款低調卻不無聊的門墊，採用椰子纖維製成，不但強硬且耐用，最適合作為鞋子跟室內的過場，背襯可固定門墊，降低滑倒的危險，且相當容易保持乾淨，只需使用吸塵器清理或抖落灰塵即可。

HÖSTKVÄLL相框，售價249元

可懸掛或置放在桌上的透明相框，因為透明設計的關係，除了放置照片，也可以放進季節性的植物，裝飾出特別的時序感，此外它還能當成一般相框，兩用的設計感覺更超值。

HÖSTKVÄLL人造花環，售價399元

若想要用一件單品來展示秋冬季節，這款人造花環是最好的選擇之一，不用擔心落葉需要清掃，自然的秋色無論掛在任何角落，都能有效為家中帶來秋天氛圍。

OLIVBLAD盆栽架，售價299元起

符合秋冬夜晚感十足的盆栽架，具有不同高度的層板的選擇，不但可展示盆栽，也可放在室內為房間增添活力，當作邊桌擺放咖啡和書也很適合。

NÖJAKTIG裝飾碟，售價499元

直徑達到45公分的裝飾碟，可放置具有香味的花飾，或新鮮的花朵等，也能當成置物盤跟裝飾盤。

HÖSTKVÄLL隔熱手套，售價149元

採用秋日夜晚配色的隔熱手套，不但讓髒污變得不明顯，也能增加更多晚宴氛圍，有圈環設計可以吊起收納，對於秋冬常在家做的熱熱湯品跟烤物使用率也會大增。

PEDERSBORG平織地毯，售價2990元

想要踩地不覺冰涼，PEDERSBORG平織地毯使用未染色羊毛頂層，並手工裁剪流蘇圖案，露出下方的深色編織紋理，容易搭配的設計放哪裡都很適合。

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