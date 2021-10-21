迪麗熱巴最大尺度深溝炸出！「透視裙開到臀」美腿看光網吃不消

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星迪麗熱巴五官深邃擁有大批死忠粉，近期她出席代言品牌的直播活動，罕見換上一身火紅吊帶透視連身裙，以超深V剪裁中門大開，美胸與長腿齊發模樣相當惹火，與過往保守形象形成極大反差，也引發網友熱議：「最大尺度了吧」。

▲迪麗熱巴穿著設計師同名品牌Aadnevik 2022春夏系列透視紅色連身裙 。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴每每出席活動都成為焦點，日前她現身直播間，穿著設計師同名品牌Aadnevik 2022春夏系列透視紅色連身裙，成為她少有的破尺度造型。因為深V剪裁絲毫不手軟，一路從細肩帶向下開至胸前，再以馬甲綁帶方式收腰，讓迪麗熱巴藏了許久的豐滿好身材見人，搭配上鮮明火紅色系，顯得肌膚吹彈可破。

▲迪麗熱巴美胸長腿齊發 。（圖／翻攝自微博）

視線移至下身，裙裝更以超高開衩設計，不規則裙襬收尾方式，讓迪麗熱巴美腿從透視裙身中脫穎而出，簡直化身成為性感女神。從官方工作室曝光的美照中，迪麗熱巴坐在椅子上，姿態相當撩人，腳踩紅底鞋Christian Louboutin呼應，以側身出鏡彰顯完美身材比例，又寫下一次經典造型，讓粉絲驚呼：「穿紅色太好看了」、「身材太誇張」、「這個尺度厲害了」。

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