孫芸芸女兒尺度大解放　火辣比基尼纖腰、美腿被看光

▲孫芸芸女兒Trinity睽違兩年終於到海邊玩，曬比基尼辣照。（圖／翻攝trinityliao IG）

記者陳雅韻／台北報導

43歲名媛孫芸芸的21歲長女廖思惟（Trinity）正在澳洲求學，昨她在IG分享她睽違兩年終於到海邊玩的美照，尺度大解放，曬出一系列比基尼美照，無論或坐或站的pose，都顯露她遺傳自媽媽的纖細美腿，讓網友一面倒喊好辣，連媽媽孫芸芸與姑姑廖曉喬都按讚並留下眼冒愛心的貼圖，掩不住驕傲之情。

▲Trinity的美照引來媽媽孫芸芸與姑姑廖曉喬按讚。（圖／翻攝trinityliao IG）





▲Trinity與媽媽孫芸芸都擁一雙修長美腿。（圖／翻攝trinityliao IG）

Trinity平日常在IG秀生活照，多以輕鬆的細肩帶上衣、熱褲或洋裝入鏡，第一次曬出比基尼造型，盡顯她纖腰、長腿的窈窕好身材，不過比起媽媽的pose，她顯然較為生澀，同樣熱愛到海邊做陽光浴的孫芸芸，無論臉蛋或身材保養都不輸青春洋溢的年輕辣妹，隨手一拍都是時尚大片。

▲孫芸芸也愛到海邊曬太陽，體態完全不輸女兒（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

而到海邊玩的造型也要講究，Trinity不僅精選駝色不過分性感的比基尼款式，手腕上還套上多個手環與髮圈，戒指也不可少，大拇指戴上卡地亞36,400元Juste un Clou小型款戒指，食指則戴Tiffany已停產款式Atlas戒指，全是一線品牌的作品，洩露豪門千金的身分。

▲Trinity海邊造型講究，大拇指戴卡地亞36,400元Juste un Clou小型款戒指，食指戴Tiffany Atlas戒指。（圖／翻攝trinityliao IG）



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