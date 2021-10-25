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「書櫃整理4招」取用和歸位都方便！配IKEA、無印良品小物一起用超神

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編輯／Emily　圖／翻攝自muji.com、ikea.com.tw

家中常會有散落的書籍和文件，好好整理不只讓環境整齊乾淨，也能更方便的取用和歸位，讓你享受閱讀的樂趣。這裡就傳授4個好用的「書櫃整理妙招」，搭配無印良品、IKEA的救星小物一起用，就能簡單輕鬆的將書櫃變得井井有條。

1.櫃內放間隔板

通常書櫃一格空間都很大，把書籍和文件隨意放入容易凌亂、掉落，這時使用間隔板就能讓書本、紙張乖乖站好，就算只取出一本，其他書也不會跟著掉落。如果書塞不滿整格櫃子，也很適合搭配其他形狀的收納盒一起用。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

推薦小物

無印良品的壓克力間隔版是個好用小物，能讓書籍依照類型分隔放，透明色擺進各種櫃子都不突兀，看起來十分美觀，日本使用者更巧思的把隔板當公仔收納與放入美美的碗盤、茶具組，讓空間更有質感。

▲書櫃整理。（圖／翻攝自muji.com）

2.善用零碎空間

家裡沒有什麼書，其實你只需要一個書擋就夠了。可以找尋櫃子、架子直角的零碎空間，把少量書本靠著放，再用書擋固定即可，像是廚房如果有幾本食譜，就可以這樣收納。

▲書櫃整理。（圖／翻攝自muji.com）

推薦小物

IKEA的活動書擋是透明壓克力材質，略為輕巧但耐用度完全不用擔心，可以輕鬆移動到家中不同角落。

▲書櫃整理。（圖／翻攝自muji.com）

3.分門別類

如果家中有學生或者自己本身就是，比起整本的書，家中可能會有很多考卷、資料…散落的紙張，這時可以試著用文件夾分門別類，再裝進雜誌匣中，在外面貼上標籤註記或記號貼紙，這樣要尋找就超簡單。

▲書櫃整理。（圖／翻攝自muji.com）

推薦小物

同一種類的文書用文件夾裝不下，可以改用IKEA的雜誌匣，一格的空間比較大，外層也可以貼標籤註記，再放進書櫃裡。

4.盒子裝起來

有些書本堆在家真的很久都不會碰，但丟掉又捨不得，這時乾脆疊一疊放進大型的收納盒裡，可以隔絕灰塵，也能跟其他物品裝一起，擺進櫃子裡看起來比較整齊。

推薦小物

無印的藤編收納盒高質感，尺寸超多從小本本到雜誌都能裝，也可放進各式雜物，裝好一盒再放進櫃子隔間，會讓居家環境煥然一新。

 ▲書櫃整理。（圖／翻攝自muji.com）

►一個「紙袋」就讓家中變整齊！不用強迫斷捨離的「4招整理術」

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關鍵字：

, 收納, 整理, 居家, 書擋, 無印良品, ikea

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