歐陽娜娜踩地雷「撞鞋」腿精申敏兒！《海岸村》最愛方扣鞋換人穿

▲歐陽娜娜、申敏兒撞鞋。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

由韓星申敏兒與金宣虎主演的《海岸村恰恰恰》獲得高收視，戲劇完結後熱潮依舊延燒，不論戲裡戲外她最愛的高跟鞋品牌Roger Vivier都讓粉絲很有印象，日前她搶先穿著秋冬黑色方扣長靴拍美照，與差16歲的台灣女星歐陽娜娜撞鞋了，又成為網友熱議話題。

▲申敏兒在《海岸村恰恰恰》中著迷於精品鞋款Roger Vivier ，戲外也是品牌大使。（圖／品牌提供）



申敏兒在《海岸村恰恰恰》中的完美造型讓人印象深刻，最大功臣莫過於精品鞋款Roger Vivier，她本身就是品牌大使，自然所有腳下行頭都被品牌承包，像是最新的秋冬系列Viv Rangers黑色方扣長靴也不例外，申敏兒一身帥氣西裝造型，搭配半短褲與長靴，駕馭起幹練形象有模有樣，對著鏡頭半蹲托腮，很有女星氣場。

▲歐陽娜娜以公主風駕馭秋冬系列Viv Rangers黑色方扣長靴 。（圖／品牌提供）



沒想到申敏兒最愛的方扣鞋換人穿，歐陽娜娜身為Roger Vivier大陸區品牌大使，日前出席活動時也恰巧穿著同款長靴，以黑色皮褲與緊身上衣相佐，簡約黑色高筒靴的輪廓鮮明，及膝寬筒細節能夠修飾腿部線條，少了申敏兒演繹的帥氣效果，撞鞋撞出不同火花。

►張鈞甯「撕辱華標籤」登陸紅毯 火辣吊帶裝獲網讚：狀態超好



►趙麗穎「狂穿過季禮服」藏玄機！辣曬美背獲陸網好評：支持國產