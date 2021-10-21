fb ig video ETtoday search mobile

歐陽娜娜踩地雷「撞鞋」腿精申敏兒！《海岸村》最愛方扣鞋換人穿

>

▲歐陽娜娜、申敏兒 。（圖／品牌提供）

▲歐陽娜娜、申敏兒撞鞋。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

由韓星申敏兒與金宣虎主演的《海岸村恰恰恰》獲得高收視，戲劇完結後熱潮依舊延燒，不論戲裡戲外她最愛的高跟鞋品牌Roger Vivier都讓粉絲很有印象，日前她搶先穿著秋冬黑色方扣長靴拍美照，與差16歲的台灣女星歐陽娜娜撞鞋了，又成為網友熱議話題。

▲歐陽娜娜、申敏兒 。（圖／品牌提供）

▲申敏兒在《海岸村恰恰恰》中著迷於精品鞋款Roger Vivier ，戲外也是品牌大使。（圖／品牌提供）

申敏兒在《海岸村恰恰恰》中的完美造型讓人印象深刻，最大功臣莫過於精品鞋款Roger Vivier，她本身就是品牌大使，自然所有腳下行頭都被品牌承包，像是最新的秋冬系列Viv Rangers黑色方扣長靴也不例外，申敏兒一身帥氣西裝造型，搭配半短褲與長靴，駕馭起幹練形象有模有樣，對著鏡頭半蹲托腮，很有女星氣場。

▲歐陽娜娜、申敏兒 。（圖／品牌提供）

▲歐陽娜娜、申敏兒 。（圖／品牌提供）

▲歐陽娜娜以公主風駕馭秋冬系列Viv Rangers黑色方扣長靴 。（圖／品牌提供）

沒想到申敏兒最愛的方扣鞋換人穿，歐陽娜娜身為Roger Vivier大陸區品牌大使，日前出席活動時也恰巧穿著同款長靴，以黑色皮褲與緊身上衣相佐，簡約黑色高筒靴的輪廓鮮明，及膝寬筒細節能夠修飾腿部線條，少了申敏兒演繹的帥氣效果，撞鞋撞出不同火花。

►張鈞甯「撕辱華標籤」登陸紅毯　火辣吊帶裝獲網讚：狀態超好

►趙麗穎「狂穿過季禮服」藏玄機！辣曬美背獲陸網好評：支持國產

關鍵字：

歐陽娜娜, 申敏兒, 海岸村恰恰恰, Roger Vivier

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

減肥飲食法好難懂？營養師教「28天簡單減脂計畫」照著做就能瘦

減肥飲食法好難懂？營養師教「28天簡單減脂計畫」照著做就能瘦

侯佩岑曬「豬蹄分趾鞋」潮爆！　聯名大作粉絲看不懂直嗆：好醜

侯佩岑曬「豬蹄分趾鞋」潮爆！　聯名大作粉絲看不懂直嗆：好醜

道歉加「兩個字」反而變指責！吵架不爭輸贏才能更了解彼此

道歉加「兩個字」反而變指責！吵架不爭輸贏才能更了解彼此

郭彥甫在169萬元LV硬箱上作畫　范少勳想訂製行李箱裝「老虎鉗」 香港前女首富露上千萬「橘盒牆」　全是愛馬仕珍稀包、貼照避拿錯 入秋「輕油保養」正是時候！一滴解救乾荒，還原水潤好肌膚 最不懂浪漫「鋼鐵直男」3星座！　第一名冷場王憑實力單身 國際超模也穿這雙小CK！　「PRADA樂福鞋」平替款兩千元擁有 迪麗熱巴最大尺度深溝炸出！「透視裙開到臀」美腿看光網吃不消 日本推「機票扭蛋」讓命運決定去哪玩！隨機飛13個地點只要台幣1200

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面