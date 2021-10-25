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復古豹紋帽先準備好！華莎、頌樂都愛「動物紋」單品這樣搭

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編輯／Beverly

以最強實力著名的人氣韓國女團MAMAMOO，四位團員因為個性不同，在穿著搭配上風格也非常迥異，卻有各自的特色，可甜可帥氣又可性感；時下流行的復古動物紋印花近年一直是潮流穿搭的亮眼風格，跟著頌樂和華莎一起使用經典又復古的動物紋單品，為自己打造一套超好看穿搭吧！

▲華莎與頌樂私服常見動物紋單品。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa、@solarkeem）

近年動物紋又再度被應用在各大時裝品牌及時下小眾品牌，一般會因為動物紋太過顯眼與難搭配而不願入手，其實適度的在單品及服裝中加入動物紋印花元素，會增加點綴的視覺效果，既時尚又不顯老，野性又性感！

▲豹紋蛇紋，奶牛紋斑馬紋，。（圖／翻攝自小紅書@-你金姐，@倆cheng二，@CCFUR，@zonging，ig@_mariahwasa，@solarkeem）

▲豹紋、蛇紋是最難駕馭的元素。（圖／翻攝自小紅書@-你金姐，@倆cheng二）

常見的動物紋單品以蛇紋、豹紋、班馬紋及奶牛紋為主；肉食性動物的紋路則比草食性動物紋更難駕馭，這是自然的心理反應。材質方面，厚重的絨毛材質會帶來較重的野性感受，而輕薄光滑面料的野性感則會被減弱；單品剪裁也會帶來不同的視覺感受，直線輪廓的野性感比曲線輪廓來得更重，因此可以選擇曲線輪廓的柔軟面料，對服裝新手來說比較容易駕馭，也能凸顯女性身體線條的美感。

▲豹紋蛇紋，奶牛紋斑馬紋，。（圖／翻攝自小紅書@-你金姐，@倆cheng二，@CCFUR，@zonging，ig@_mariahwasa，@solarkeem）

▲奶牛紋與斑馬紋最多人選擇。（圖／翻攝自小紅書@CCFUR，@zonging）

既不是歐美風也不走韓風，風格多變追求舒適自在，卻依舊性感率性的「華莎Style」一直受到大批粉絲的關注。整套寶藍的Tommy Jeans已經非常顯眼了，但更吸睛的是華沙腳上那雙超搶眼的「斑馬紋」高跟鞋，發現這可愛的小巧思後，就會目不轉睛的一直盯著它，這也是動物紋特有的魔力。

黑白印花斑馬紋，時髦的尖頭，加上細高跟的設計，帥氣大方又時尚優雅，就算不是華莎穿都能氣場全開，非常適合想要入手動物紋單品卻還在觀望的妳。

MAMAMOO的隊長大姐頌樂，穿著屬於氣質小姐姐的類型，但可愛調皮的她也能輕鬆駕馭動物紋，少了華莎的性感野性，頌樂配戴的復古豹紋漁夫帽則有俏皮可愛的視覺效果，搭配色系相近的淺色系衣著及包包，復古豹紋漁夫帽就變成整個穿搭的重點。大面積的豹紋元素比較不好駕馭，小面積卻很吸睛。許多人會認為豹紋很土、很老氣，但選對單品、紋路及材質，輕鬆就能成為時髦精。

選擇印花較大、較不密集的豹紋元素，會比太過密集的花色看上去還年輕，也比較有精神；搭配韓國今年流行的大帽簷設計，減齡還很有造型感。害怕素色太無聊，想要穿搭有型又好看，頌樂單品搭配的畫龍點睛小技巧，千萬要學起來唷！

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關鍵字：

MAMAMOO, 華莎, 頌樂, 動物紋, 斑馬紋, 豹紋, 蛇紋, 奶牛紋

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