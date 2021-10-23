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《魷魚遊戲》10公分Q版公仔瘋搶購　海綿寶寶COS守衛者根本藏不住

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編輯／Beverly

近期熱播的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》，風潮不斷，不論官方還是私人工作室，都想藉由這波風潮推出限定商品搶得商機，繼讓魷魚迷的轟動想擁有的全球限量456隻「123木頭人娃娃」後，CROSS工作室也推出「迷你守衛」大頭公仔，在劇中待命與負責執行殺人的守衛通通縮小超可愛，另外海綿寶寶也來蹭一下《魷魚遊戲》的熱度，與派大星一起變身守衛，最終大BOSS居然是他。

經典10公分迷你版守衛，「方塊、三角形、圓形」三個階層一次滿足

「Cross工作室」推出一款《魷魚遊戲》「迷你版守衛」大頭公仔，可自行選購「方塊、三角形、圓形」三種階級，縮小尺寸約10公分，在劇中待命與負責執行殺人的他們，大頭模樣排排站變得不可怕了，不論你只想收藏一隻還是組成一個守衛軍團都沒問題。

海綿寶寶偷偷變裝《魷魚遊戲》守衛萌翻天

住在深海大鳳梨裡面的海綿寶寶偷偷跑上岸啦！「ST STUDIO工作室」推出的海綿寶寶變裝守衛系列，實在太可愛了。遊戲負責人由冰塊臉的章魚哥來變裝，身穿一襲正式西裝的章魚哥非常有大BOSS的架式；守衛者就是由可愛的海棉寶寶和派大星擔任，但由於他們兩個的身型太過顯眼，我想他們很快就會被發現不是正式員工，每隻尺寸約13公分，整套系列是以一套三隻有海綿寶寶、派大星、章魚哥為一組販售，這麼可愛的公仔，不收藏對不起自己吧！

▲魷魚遊戲公仔。（圖／翻攝自ig@modo_toys.gk，模藏 Mokura網站）

▲海綿寶寶偷偷變裝《魷魚遊戲》守衛。（圖／翻攝自模藏 Mokura粉絲專頁）

FWENCLUB宣布取得Netflix的官方授權要推出「一二三木頭人」女娃娃的1∕10模型公仔，從頭到腳、服裝細節…全部神還原，數量更配合《魷魚遊戲》男主角遊戲中的編號，以及他贏得賽馬和遊戲獎金的數字，全球限量456個。目前詳細販售資訊還未公布，喜歡的話記得持續關注。

▲《魷魚遊戲》123木頭人娃娃限量456個。（圖／翻攝自fwenclub.com）

▶《魷魚遊戲》123木頭人娃娃限量456個！搬一隻回家陪你玩

▶萬聖節扮《魷魚遊戲》木頭人娃娃！派對後5件單品這樣搭　就能日常穿

關鍵字：

魷魚遊戲, 海綿寶寶, 公仔, 派大星, 章魚哥, 迷你公仔, cosplay

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