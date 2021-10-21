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新光三越信義周年慶首日破10億　洗碗機半小時狂賣50台

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▲▼新光三越信義新天地周年慶首日 。（圖／記者黃克翔攝）

▲五倍券助攻，新光三越信義新天地周年慶首日排出比去年更熱鬧的排隊長龍 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越信義新天地周年慶首日，適逢疫情穩定加上五倍券助攻催客，一早店門未開門口就有民眾抬長龍等進場，除大家熟知的化妝品特惠組，今年高單價家電也敲出好銷量，要價約20萬元的OSIM按摩椅半小時就賣掉20台，洗碗機也大熱，半小時衝出50單，蘭蔻等熱門保養品特惠組更是未開店百組就排光，業者表示首日業績可達10億元。

▲▼新光三越信義新天地周年慶首日 。（圖／記者黃克翔攝）

▲開店後化妝品區域人聲鼎沸，許多民眾一進門就直接結帳 。（圖／記者黃克翔攝）

新光三越信義新天地今周年慶首日，未開店前4館共有10幾個入口，每個都有民眾準備排隊等進場，熱況比去年還要明顯，而開店後2小時就傳出多項商品熱銷數量，包括蘭蔻小黑瓶買一送一、極光水買一送五的特惠組，共200組開店即秒殺，等結帳人潮把專櫃團團包圍，此外KIEHL’S金盞花大容量特惠組，也是瞬間賣出200組。

▲▼新光三越信義新天地周年慶首日 。（圖／記者黃克翔攝）

除化妝品外，家電樓層也是超熱鬧，防疫居家時間大增，讓民眾在居家舒適上更敢花錢，加上五倍券有效吹出高客單，包括按摩舒壓、廚房家電跟懶人家電都衝出紅單，OSIM新款五感按摩椅要價近20萬元，半小時就刷單20筆，洗碗機如伊萊克斯、BOSCH等都熱銷，半小時共累積50筆訂單，另一大熱商品是電動牙刷，購買的消費者大排長龍，1小時就賣出100台。

▲新光三越信義新天地周年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

適逢新款iPhone上架，3C專櫃一開門就馬上排出長龍，iPhone多款規格立刻沒貨，因應追劇需求iPad也相當熱門，此外輕奢如MK與YSL的小包款，也有不少小資女出手購買。

▲▼新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲新光三越信義新天地周年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

新光三越表示，因台灣疫情穩定，民眾生活逐漸恢復常態，餐飲解禁許多人脫下口罩機率增加，也讓彩妝的銷量逐漸回穩，適逢近幾日氣溫降低，購買外套與厚衣、棉被的民眾紛紛出手，預計服飾、餐飲會有一波大成長，首日信義新天地業績可突破10億元。

A13遠百信義周年慶也同步登場，週年慶VIP預購期間，吸引30幾位的百萬、千萬頂級刷手現身，加上入秋首波冷空氣報到，替秋冬換季購物潮加溫，帶動冬季服飾熱銷，業者表示，業績成長以精品、化妝品、潮流服飾為前三名，且看好周年慶正式後續買氣，預期人潮再上漲兩成。

微風信義三館周年慶今日正式開檔，而微風信義累積消費單日單卡達25萬元贈送的「飛利浦殺菌燈」，開店不到半小時全數兌換完畢，買氣也熱絡，另外單筆消費滿5,000元，可換購的。另外與《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》門票，也在開店一小時內即兌換完畢。

關鍵字：

新光三越, 信義新天地, 周年慶, 週年慶, 首日

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