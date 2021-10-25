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中央大學美食份量超大！牛排、串燒吃完再來碗解膩仙草凍

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圖、文／MENU美食誌

位於桃園中壢的中央大學附近的美食居然有這些！跟好朋友相約吃一波吧！

達啵廚房
中央路200-2號

學校附近的早午餐店，份量大又便宜，對於學生族非常划算！服務採自助式，用餐完需自行整理！必吃粗魯漢堡，滿滿的花生醬散發出迷人香氣！搭配洋蔥、酥炸肉排與生菜非常有飽足感！

▲中央大學美食。（圖／MENU美食誌）

▲達啵廚房（圖／美食客高魚提供）

NO.17 WHITE HOUSE
中央路216巷21號

販售義大利麵與燉飯，醬汁口味很濃郁！店裡的品項都不貴，這道雞排松露燉飯居然兩百元有找！雞排煎得超嫩，松露燉飯帶點辣味，恰好綜合掉奶油的膩感！而且每月 17 號來用餐可以免費升級套餐加甜點哦！

▲中央大學美食。（圖／MENU美食誌）

▲NO.17 WHITE HOUSE（圖／美食客安不專業網美提供）

阿米玲食堂
中央路212號

愛吃炸物的學生們看過來！販售多種炸物定食與烤物定食，且所有定食的白飯跟味噌湯都可以續！日式濃咖哩豬排的咖哩口味小辣非常下飯！照燒雞腿的雞皮塗滿照燒醬，吃起來非常美味！店內全品項都兩百元有找！

▲中央大學美食。（圖／MENU美食誌）

▲阿米玲食堂（圖／美食客賴提供）

熾焰美式炭烤牛排 THE FLAME
三民路一段423號

想吃高級一點慶生就來這！平價美式炭烤牛排可以吃得開心又不傷荷包！肉品沒有醃製過，可以吃到肉的鮮甜原味與炭烤的香氣！牛排份量頗大，肉質有咬勁，搭配蒜片、蒜酥和墨西哥辣椒片變換不同口味！不吃牛肉也有其他肉類可選擇哦！

▲中央大學美食。（圖／MENU美食誌）

▲熾焰美式炭烤牛排 THE FLAME（圖／美食客阿義小小兵提供）

烤貝烤牡
環西路149號

從晚上六點營業到凌晨三點，半夜肚子餓的好夥伴！主打新鮮海鮮與串燒，價格親民！在店內打卡烤鮮蚵與烤蛤蜊只要 70 元！必吃鹽烤泰國蝦，不只新鮮還有蝦膏，且肉質十分彈牙！串燒烤物也很推薦哦！

▲中央大學美食。（圖／MENU美食誌）

▲烤貝烤牡（圖／美食客茉莉小姐Ms•Molly提供）

上輝燒仙草行
中正路358號

非常受歡迎的仙草豆花老店，仙草全都是店家熬煮製成，吃起來非常滑順味道也很天然不苦澀！價格合理、用料實在！配料芋圓及珍珠口感十分Q彈！外帶還可享買五送一，熱愛吃仙草的朋友們絕對要來品嚐一下！

▲中央大學美食。（圖／MENU美食誌）

▲上輝燒仙草行（圖／美食客Dong提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 中壢, 中央大學, 串燒, 仙草凍, 早餐, 校園, 美食, 桃園, 漢堡, 炭烤牛排, 燉飯, 牛排, 甜品

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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