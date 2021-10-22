小熊維尼抱被被萌到犯規！迪士尼「娃娃毯子組」蓋著就非常溫暖

編輯／Emily 圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、dtimes.jp

天氣漸漸變冷，是時候添購一張保暖小毯子了，日本迪士尼商店就推出一系列「娃娃毯子組」，把兩樣好物湊成一組，讓平時擺著沒用處的娃娃，多了收納毯子的功能。看呆呆的小熊維尼絨毛娃娃，手中抱著一捆小毯子，實在是萌到犯規，還有瑪莉貓和《小姐與流氓》的狗狗小姐。

日本迪士尼商店的「娃娃毯子組」包含一隻娃娃和一張小毛毯，娃娃手中有鈕扣，打開就能將毯子拿出來，不用時捲起來收回娃娃的懷裡就好，非常方便，擺在床上、沙發都很適合，一邊蓋著毯子睡覺，一邊緊抱著娃娃，實在是太療癒了。這系列共有三種款式，「小熊維尼款」表情無辜惹人疼，毛毛材質讓它比平常更可愛，毯子材質蓬鬆，以淡黃色為底，上面有維尼抱著小豬的圖案。

「瑪莉貓款」是閉著眼的熟睡模樣，純白毛色配上粉紅點綴，讓女孩看了毫無抵抗力，手中抱的毯子是淺粉色，上面印有瑪莉貓圖案。還有一款是《小姐與流氓》的女主角「小姐」，但娃娃做成寶寶模樣，閉眼睡顏也太Q，手中的毯子是淡紫色，上面印有小姐的圖案。

除了迪士尼角色，日本家居品牌Belle Maison也有推出兩款「史努比毯毯」，毯子材質柔軟，摸起來非常舒服，蓋著也非常溫暖。第一款上面有史努比與他的兄弟，4隻集結在一起超可愛，另一款是史努比與《PEANUTS》漫畫的角色們，看史努比被查理布朗、露西等朋友們圍繞，氣氛好歡樂。

日本的寶可夢中心也推出了一款「夜間派對小毯子」，上面以皮卡丘和耿鬼為主角，周圍圍繞著其他寶可夢，毯子的圖案、花樣很繽紛，但色澤變得淺淺的，看起來更有療癒感，有它陪著入睡一定能一夜好眠，不管大人、小孩都喜歡。

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