專家公開周年慶「最強iPhone買法」　直接現省4300元

▲新光三越信義新天地周年慶首日，iStore一開店就大排長龍。（圖／記者黃克翔攝）



記者蔡惠如／綜合報導

新光三越信義新天地周年慶開跑，銷售iPhone的iStore、法雅客一開店，櫃上就大排長龍，專家表示，新款iPhone通常無法參加滿千送百回饋，但只要善用滿額贈、信用卡加碼，其實回饋也相當不錯，分享出新光三越通路「超聰明買法」，最多可回饋1300元，舊款iPhone加上滿千送百方案，當然回饋就更高，直接現省4,300元。

蘋果日前發表新款iPhone 13，自然成為各百貨週年慶的熱賣商品，但通常最新款iPhone無法參加一般滿千送百回饋方案，即使如此也有方式可以聰明買，專家表示，通常買新款iPhone要賺回饋，可從2個方向下手。

第一就是百貨公司推出的滿額贈，新光三越信義新天地為例，10／29銀卡會員單館消費滿38,000元，可獲市價1千元左右的正負零吹風機；卡友在10／27消費滿38,000元，則可換市價近1,500元的Panasonic電烤箱，都是不錯的回饋，只要購買iPhone 13 pro 512GB以上、iPhone 13 pro Max 256GB以上規格，就可以考慮滿額禮是否是你需要的。

第二層回饋就是新光三越聯名卡的加碼，10／27前新光三越針對台新聯名卡，推出全館滿2萬元加贈400元抵用券，加上消費滿3萬元，再加贈500元抵用券，另加上11／3前台新銀行此用電子支付滿18,000元另外的300元加碼，使用分期再加碼100元，意即只要在10／27前購買3萬元以上的iPhone 13，就可獲得1300元的回饋，包括iPhone 13 mini 512GB、iPhone 13 512GB、iPhone 13 pro跟iPhone 13 pro Max都能享回饋。

而上一代iPhone 12可參加首7日百貨會員消費滿1萬送1,000元抵用券活動，3萬元以上消費直接可送3,000元，等同可拿到4,300元的回饋。