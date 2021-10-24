萬聖節發糖就選這！5款「神秘糖果」辣味、馬桶味　吃完保證不敢再搗蛋

編輯／Beverly

大人小孩都愛過的萬聖節又到來了，除了變裝派對、萬聖氣氛裝飾外，糖果和傑克南瓜絕對是萬聖節的必需品！今天介紹5款味道驚人、吃完保證讓你不敢再搗蛋的神秘糖果，不信邪的話，一起往下滑看看吧。

成吉思汗焦糖糖果

說到成吉思汗就會連想到蒙古大草原、烤肉和火鍋吧！北海道最臭名遠播的成吉思汗焦糖糖果，就是烤羊肉口味。許多人本來就不太能接受羊騷味，加上焦糖的香味及甜度，形成奇怪、違和的味道，網友評價：「太失敗了」、「好噁心」、「太甜了不能接受、吃了完全沒有食欲」

Lucas Salsagheti Gusanos 西瓜糖

外觀細長且紅紅一條，對它的第一印象就是長得像橡皮筋跟辣條，實際上它也真的是辣的口味呦！由西瓜做成的長條型軟糖，外層沾取辣椒粉、羅望子粉和糖粉，就變成在墨西哥超級受歡迎的Lucas Salsagheti Gusanos西瓜糖了，這麼神奇的口味，你會想試吃看看嗎？

Musk Flavored Sticks麝香棒糖果

長的像粉紅色長條泡泡糖的麝香棒到底是怎樣的糖果呢？有網友形容：「遊客對澳洲這片土地有多熱愛，就對麝香棒有多厭惡。」糖果在口裡融化的味道，與古龍水相似，由於味道過於濃厚，許多觀光客對麝香糖無法理解和接受，但這麼奇怪的糖果卻是澳洲人的愛呢！

Jelly Belly 雷根糖

家喻戶曉的雷根糖聽起來很正常，沒什麼特別不妥當的地方，但其實雷根糖除了我們平時吃到的正常口味外，還有一些吃了會讓人皺眉頭、無法言喻的特殊口味，像是：蘿蔔泥、臭襪子、鼻屎乾、臭蛋、寶寶濕紙巾等口味，不知道你是否有不小心吃到過這些奇怪的特殊口味嗎？

Moko Moko Mokolet 廁所糖

日本的馬桶造型糖果，不僅能吃還能玩。要製造出液體糖果，首先需要將盒中的塑料馬桶組裝完整，再將水箱到入適量的水和調味粉，綿密泡沫狀的液體糖才會從馬桶底部湧出。先不管吃起來的口味如何，不知道手動做到這個步驟的你，還有沒有心情和胃口把馬桶模型內的液體糖吃下去呢？





▶星巴克萬聖節「紫薯星冰樂」顏色好美 撒上彩色糖粒網呼：令人興奮

▶香料界「佛地魔」又出新花招 超巨大「香菜棒棒糖」塞滿12支味道太衝擊