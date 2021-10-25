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不想上班！職場倦怠期來臨「6件小事」幫你找回熱情

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編輯／Emily　圖／翻攝自unsplash.com

上班族工作久了容易產生倦怠，雖然忙碌卻像在空轉，會對日復一日相似的公事感到不耐煩，這樣下去甚至會從職場延伸到個人生活，逐漸對各種事情提不起勁，失去活力與目標，這時其實有「6件小事」能讓你審視自己現在的狀況，並重新找回對工作的熱情。

▲工作倦怠。（圖／翻攝自unsplash.com）

1.思考倦怠的原因

每個人都可能對工作厭煩，但背後的原因卻各不相同。當你產生倦怠感時，應該試著釐清到底為什麼，也許是工作內容不合心意，或是公司裡的人際關係不如期望，如果問題沒有嚴重到要離職，就可以對症下藥試著做出改善。

▲工作倦怠。（圖／翻攝自unsplash.com）

2.試著說出想法

工作久了很容易屈服於大環境，而吞下自己的許多想法，累積太多就會形成壓力，也會產生倦怠感。想要有所改變，可以先從說出想法開始，要是覺得工作待遇與你的努力不符，或是想嘗試新方式，都能試著與公司談談看，也許會有意想不到的收穫。

3.培養新的興趣

當你對工作的熱情消退時，可以試著培養新的興趣，讓你有別的重心，不再整天繞著工作打轉。不管是喜歡畫畫、攝影、烘焙…，一項好的興趣能成為工作的調劑，在別處有所寄託，回歸職場時會更有動力。

▲工作倦怠。（圖／翻攝自unsplash.com）

4.改變工作環境

每天看著一成不變的辦公桌，難免感到厭煩，這時可以添購一些新的擺飾、盆栽…妝點單調的環境，看了心情也跟著愉悅。

5.精心打扮去上班

很多人上班都懶得打扮，但其實化點妝、穿上好一點的服裝，能增加人的自信心，讓你應對進退更自在，而且美的東西在身上，自己看了也開心。

6.休假放鬆

當這些方法都沒用，就大膽的休假吧！大家平時顧慮工作，就算有假也不敢請，可是當負能量、低氣壓長期籠罩在自己身上，工作效率也不會好，這時不如放寬心，請個假放鬆一下，找個地方休息、重新充電，回來面對工作才能更積極。

▲工作倦怠。（圖／翻攝自unsplash.com）

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關鍵字：

職業, 工作, 倦怠, 熱情

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