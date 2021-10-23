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「烘焙材料包」讓懶人變甜點大師！司康、日式糰子都能在家輕鬆做

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▲烘焙材料包。（圖／女子學）

▲因為疫情，不少人開始寄情於居家烘焙。（圖／girlydrop、IG@hokuoh_kurashi）

文／女子學

這兩年因為疫情的影響，無數人被迫宅在家防疫，在長期的封城或是居家防疫期間，不少人開始寄情於居家烘焙，既療癒又能紓壓，還能增進親子同樂。

每當美味又高顏值的糕點烘焙出爐時，還會拍照上傳社群與朋友分享兼炫耀，社群內的好友看見之後也會有人想要嘗試看看，於是逐漸形成一股宅在家玩烘焙的旋風，而且還襲捲至全球各地，更掀起一波麵粉和許多烘焙材料的搶購潮！

▲烘焙材料包。（圖／女子學）

▲宅在家玩烘焙形成一股風潮。（圖／photo-ac）

現在有多家廠商推出簡單又能速成的法寶商品：「烘焙 DIY 材料組合包」。而組合包中有附上所有必備的原料以及幫你調配好的比例，你只需要遵循圖示說明或是照著教學影片步驟製作就能輕鬆完成，失敗率超低！而且也不用擔心買太多會用不完浪費，讓你漸漸喜歡上烘焙的時光。本篇就要和大家分享可以讓你在家自製出各種甜點餅乾的 DIY 烘焙材料包。

1.「Sonbérnor 松柏農」自己就能烘焙出各種英式下午茶甜點

▲烘焙材料包。（圖／女子學）

▲Sonbérnor 松柏農推出司康DIY烘焙組合包。（圖／Sonbérnor松柏農）

「Sonbérnor 松柏農」是位於台北的知名咖啡店，旗下也有自家品牌的甜點與台茶、咖啡系列商品。在防疫期間也搭上這股居家 DIY 烘焙的熱潮，推出了店內的人氣商品「司康」。自己動手做司康的 DIY 烘焙組合包，有數種豐富的口味可以選擇，讓你不會擔心一直吃單一口味會吃膩。再沖泡上一壺香醇撲鼻的紅茶，就能立刻享受英式下午茶的美味！而且不僅可以享受自己親手烘焙的樂趣，拍照上傳社群分享還能令人覺得你超厲害手藝超群！

2.「Funsiamo 」適合親子一起體驗 DIY 製作的小西點

▲烘焙材料包。（圖／女子學）

▲Funsiamo推出杯子蛋糕材料包。（圖／IG@Funsiamo）

「Funsiamo」設有多間提供大人與小朋友都能一起享受烘焙樂趣的實體烘焙教室，以及許多西式甜點與手工餅乾烘焙的體驗課程。推出的在家體驗材料包系列有肉桂捲、菠蘿、馬芬、泡芙、磅蛋糕、布朗尼…等琳瑯滿目的甜點種類可以輪流挑戰，還有依特殊節日推出節慶造型糕點的體驗材料包，讓你可以在家感染節日的歡樂氣息。

另外像是像是精緻又可愛的經典杯子蛋糕材料包也是非常適合帶著小孩一起體驗的甜點之一！不僅能簡單製作，還可以讓小孩自由發揮創意裝飾，大人小孩都可以獲得滿滿成就感。

3.「自己做烘焙聚樂部 」傳統的中式饅頭和刈包也能玩出超萌造型

▲烘焙材料包。（圖／女子學）

▲自己做烘焙聚樂部推出中式饅頭和刈包材料包。（圖／自己做烘焙聚樂部）

也同樣擁有多間實體的烘焙教室及課程的「自己做烘焙聚樂部」，因應疫情期間推出了可自行在家烘焙簡單的甜點餅乾的 DIY 材料組合包商品。除了有多款適合大人口味的甜點之外，還提供了不少讓親子可以一起體驗烘焙樂趣而設計的可愛造型甜點材料包，而且中、西式的選擇都有，連傳統的中式饅頭或是刈包都可以透過自己的雙手烘焙出又萌又可愛的造型，讓小朋友也都會愛不釋手捨不得吃到肚子裡！

4.「好想吃冰・日式蔬食」出不了國也能自己製作日式串糰子

▲烘焙材料包。（圖／女子學）

▲好想吃冰・日式蔬食推出日式串糰子DIY組合箱。（圖／Pinkoi-好想吃冰・日式蔬食）

全球各國因為疫情之下的旅遊禁令的關係，最受台灣人喜愛的旅遊國家「日本」已經快要整整 2 年無法飛去旅遊了！真的無比想念去日本時必吃的日式糰子呀！那麼不妨先在家自己製作一些日式的和菓子來重溫一下吧！

最能代表日本的日式和菓子就屬「串糰子」了，口感軟糯又香甜的串糰子的製作原料簡單又好製作，所以也有廠商「好想吃冰・日式蔬食」推出了可以在家輕鬆 DIY 的日式糰子組合箱， 而且可以品嘗到不同的口味，無論是想吃甜的口味像是香甜的芝麻、黃豆粉沾醬還是日式甜醬那般油甜甜鹹鹹的滋味，幾乎可以說是能零失敗的自製出日式風味的糰子，入口一秒讓你重新感受到濃濃的日本風情！

因應疫情而生的許多烘焙 DIY 材料組合包讓想要嘗試各款中、西、日式甜點的人愈來愈便利，在家就能輕鬆地照著教學步驟體驗烘焙的樂趣！不僅是從入門款到難度較高的烘焙商品都有得選擇，編輯還研究了一下國外和台灣的廠商所推出的烘焙 DIY 材料組合包有哪些不同，發現台灣的還比國外的商品種類還要來得更多，可以讓大家變換不同的風味玩烘焙。而且自製甜點與手工餅乾真的能讓人沉迷其中，獲得無限的充實感和成就感，非常值得大膽選擇幾款動手玩看看喔！

延伸閱讀：

手作甜點一點都不麻煩！5 種免烤箱的甜點推薦，用最簡單的方法滿足自己的味蕾與喜好

投資自己的好選擇：推薦 4 堂時下最熱門的烘焙線上課程，在家也能成為甜點大師！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 烘焙, 材料包, 甜點, 西點, 親子, 司康, 日式糰子

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