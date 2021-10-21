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楊謹華狂愛流蘇珠寶甩不停　把婚戒鎖保險箱

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▲楊謹華出席TASAKI Atelier系列高級珠寶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌TASAKI首次在台舉辦TASAKI Atelier系列高級珠寶展，今揭開序幕，展示總值約1億2千萬的傑作，並由女星楊謹華示範總價2549萬元的Waterfall瀑布概念珠寶，她對流蘇設計愛不釋手，頻頻晃動手上的流蘇戒指與耳際的耳環，笑稱「只差不能勁舞了」，深怕興致一來熱舞把千萬珠寶甩飛。

▲楊謹華出席TASAKI Atelier系列首場高級珠寶展。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊謹華佩戴總價約2549萬元的TASAKI Waterfall瀑布概念珠寶亮相。（圖／記者林敬旻攝）

楊謹華謙稱自己的珠寶稱不上「收藏」，目前只有把結婚鑽戒鎖在保險箱，其他都是日常會戴的設計。若是老公想送她珠寶，她表示會欣然接受，大方說：「我相信他的品味，若能從平日談天發現我的喜好那更好，我喜歡驚喜」。

▲楊謹華出席TASAKI Atelier系列首場高級珠寶展。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊謹華對於流蘇設計的TASAKI Waterfall珠寶愛不釋手。（圖／記者林敬旻攝）

今楊謹華所戴的Waterfall流蘇珠寶全出自TASAKI創意總監Prabal Gurung的設計，他身兼服裝設計師，總在自己的服裝大秀上，同步發表風格摩登、設計大膽的TASAKI Atelier系列高級珠寶，他對誇張耳掛尤其著迷，此次在台珠寶展即有豐富的耳掛與彩寶珍珠耳環亮相，而創作主題圍繞大自然，分別為「Living Nature」延伸的7個子系列，以及以品牌根源海洋為發想的「Ocean Frontier」，最高價之作為演繹陽光灑落森林的Forest Valley項鍊，價值約2780萬元。

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI Atelier Forest Valley項鍊鑲嵌阿古屋珍珠、南洋黑珍珠、海藍寶石、藍寶石、碧璽、綠柱石，27,800,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）
▲TASAKI Atelier_Forest Valley夾式耳環（左）5,740,000元，鑲南洋珠、碧璽、綠柱石與鑽石的夾式耳環6,410,000元。

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）

▲鑲有阿古屋珍珠、南洋白珍珠、鑽石、紫水晶、海藍寶與粉紅蛋白石的TASAKI Atelier_Ore夾式耳環（左）5,950,000元，Aurora手環333,000元。

同樣來自日本的MIKIMOTO則以頂級南洋珠為主角，搭配線條優美、鑲鑽玫瑰花瓣線條，創作Les Pétales Place Vendôme頂級珠寶系列，以優雅女人設計味吸引目光。

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）

▲Mikimoto Les Pétales Place Vendôme頂級珠寶系列玫瑰花瓣造型珍珠項鍊，10,800,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

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關鍵字：

TASAKI, 楊謹華, MIKIMOTO

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