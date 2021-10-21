11公尺巨大手袋從天而降！　BURBERRY最新打卡點「在這」必朝聖

記者王則絲／台中報導

BURBERRY今年實現全球「戶外景致」計畫，將爆款「OLYMPIA」手袋等比例放大數百倍，以高達11公尺的巨大驚人尺寸呈現，曾在倫敦、杜拜、新加坡展出，第四站則是降臨台灣「台中歌劇院」！超壯觀的裝置與歌劇院前衛的建築線條相輔相成，成為最新的台中景點，隨手擺拍都能拍出大片等級，時尚迷一定要來拍美照朝聖！

▲BURBERRY「OLYMPIA」雕像降臨台中歌劇院，展期至10月31日止。（圖／品牌提供）



BURBERRY創意總監Riccardo Tisci於去年7月開啟了全球戶外景致計畫，用以展現OLYMPIA包款的精湛匠藝技術，特別打造了高達10.5公尺的OLYMPIA雕像，一比一等比例放大手袋的所有細節，包括緊密縫線、五金釦飾全都完美還原，連背面也毫不馬虎，再加上底座讓整體高度達到11公尺，讓人感覺好像來到巨人國度一般，瞬間變得好渺小。

▲OLYMPIA手袋五金配件、背面全都完整呈現。（圖／記者王則絲攝）



第四站台灣站，BURBERRY OLYMPIA雕像來到了台灣，選擇落腳於台中歌劇院前廣場展出，與前衛的建築設計互相呼應，且特別選擇了最爆款的「奶茶色」，讓人忍不住少女心噴發，現場瀰漫藝術質感氛圍，十分壯觀，展出期間從即日起到10月31日結束，現場已聚集許多民眾拍照打卡，時尚迷們必須朝聖一趟。

▲COS、雀斑已搶先前往打卡！。（圖／翻攝自IG）



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