fb ig video ETtoday search mobile

11公尺巨大手袋從天而降！　BURBERRY最新打卡點「在這」必朝聖

>

記者王則絲／台中報導

BURBERRY今年實現全球「戶外景致」計畫，將爆款「OLYMPIA」手袋等比例放大數百倍，以高達11公尺的巨大驚人尺寸呈現，曾在倫敦、杜拜、新加坡展出，第四站則是降臨台灣「台中歌劇院」！超壯觀的裝置與歌劇院前衛的建築線條相輔相成，成為最新的台中景點，隨手擺拍都能拍出大片等級，時尚迷一定要來拍美照朝聖！

▲Burberry 台中歌劇院OLYMPIA雕像。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲BURBERRY「OLYMPIA」雕像降臨台中歌劇院，展期至10月31日止。（圖／品牌提供）

BURBERRY創意總監Riccardo Tisci於去年7月開啟了全球戶外景致計畫，用以展現OLYMPIA包款的精湛匠藝技術，特別打造了高達10.5公尺的OLYMPIA雕像，一比一等比例放大手袋的所有細節，包括緊密縫線、五金釦飾全都完美還原，連背面也毫不馬虎，再加上底座讓整體高度達到11公尺，讓人感覺好像來到巨人國度一般，瞬間變得好渺小。

▲Burberry Olympia。（圖／記者王則絲攝）

▲Burberry Olympia。（圖／記者王則絲攝）

▲OLYMPIA手袋五金配件、背面全都完整呈現。（圖／記者王則絲攝）

第四站台灣站，BURBERRY OLYMPIA雕像來到了台灣，選擇落腳於台中歌劇院前廣場展出，與前衛的建築設計互相呼應，且特別選擇了最爆款的「奶茶色」，讓人忍不住少女心噴發，現場瀰漫藝術質感氛圍，十分壯觀，展出期間從即日起到10月31日結束，現場已聚集許多民眾拍照打卡，時尚迷們必須朝聖一趟。

▲Burberry 台中歌劇院OLYMPIA雕像。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Burberry 台中歌劇院OLYMPIA雕像。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲COS、雀斑已搶先前往打卡！。（圖／翻攝自IG）

►蔡依林「粉Bra」外露性感逛GUCCI展　茄子蛋口誤「金馬得獎」笑翻現場

►LV硬箱又有新發明！植物從上面冒出來　破千萬元的化妝箱曝光

關鍵字：

Burberry, Olympia, 雕像, 台中, 台中歌劇院, 打卡點, 台中景點, 網美

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

侯佩岑曬「豬蹄分趾鞋」潮爆！　聯名大作粉絲看不懂直嗆：好醜

侯佩岑曬「豬蹄分趾鞋」潮爆！　聯名大作粉絲看不懂直嗆：好醜

道歉加「兩個字」反而變指責！吵架不爭輸贏才能更了解彼此

道歉加「兩個字」反而變指責！吵架不爭輸贏才能更了解彼此

香港前女首富露上千萬「橘盒牆」　全是愛馬仕珍稀包、貼照避拿錯

香港前女首富露上千萬「橘盒牆」　全是愛馬仕珍稀包、貼照避拿錯

從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！　握拳有高度魅力超神準 郭彥甫在169萬元LV硬箱上作畫　范少勳想訂製行李箱裝「老虎鉗」 減肥飲食法好難懂？營養師教「28天簡單減脂計畫」照著做就能瘦 最不懂浪漫「鋼鐵直男」3星座！　第一名冷場王憑實力單身 迪麗熱巴最大尺度深溝炸出！「透視裙開到臀」美腿看光網吃不消 IKEA秋冬新品「最值得買TOP7」　只要249元起達人都在搶 寒舍艾美探索廚房吃到飽1288元　限量版龍蝦＋海膽魚子醬太誘人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面