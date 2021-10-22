「看人不要太片面，那都是偏見」《海岸村恰恰恰》教我們放下成見

▲《海岸村恰恰恰》最近播出完結篇。（圖／《海岸村恰恰恰》劇照，下同）

文／女子學

《海岸村恰恰恰》總是讓我不自覺的想起《傲慢與偏見》那一段因錯誤的第一印象、不斷的誤解而差點抹消的愛情，還好在愛情的面前，他們都放下了傲慢與偏見，迎接了幸福。

從《傲慢與偏見》到《海岸村恰恰恰》，在兩對歡喜冤家的愛情之路中，我們看見了相似的情節，也發現了惠珍與達西先生的同共之處。

看起來愈是冷漠，其實內心愈是柔軟

「冷漠」一直以來都是人們常用來掩蓋內心的偽裝，怕的是在情感羈絆下又再一次的受傷，只好一次又一次，不厭其煩的戴上假面，不想讓人看見可判讀的情緒。

申敏兒所飾演的尹惠珍從首爾來到海濱小鎮「公辰」設立自己的牙醫診所，初來乍到的她表現出高人一等的姿態，嚴苛又冷淡的顯得不是很討喜，就如同《傲慢與偏見》的達西先生在好友賓利先生的邀請之下來到了梅里屯的一場公共舞會，但對於環境人物的不熟悉，他以冷漠傲然的態度作出人們與自己的區隔，卻被認為是看不起身邊這些「鄉下人」而被居民們討厭。

愈是用「冷漠」武裝的人，其實內心愈是柔軟，但過於脆弱的它，會讓人想拼命的保護，就算有時會用這份柔軟去溫暖他人，也低調的像不曾發生過，深怕被人看到它的真面目。而這份柔軟，我們也可以在惠珍和達西先生身上看到。

坎離奶奶為了省錢，總是找一堆理由不接受植牙治療，想起母親因病去世而有所感觸的惠珍便生氣的斥責她，卻造成了洪班長（金宣虎 飾）對她的誤解。之後惠珍私下去說服坎離奶奶接受治療，跟她說：「你知道父母該怎麼做，才是真正的為孩子好嗎？就是健健康康，長命百歲，不應該為了省那一點錢，強忍痛苦，而是應該先照顧好自己。」在感受到惠珍的心意後，坎離奶奶也不再為孩子存錢，第一次為「自己」花錢並進行了植牙。

達西先生默默為愛慕的伊莉莎白解決了家中小妹莉迪亞的私奔事件，不但找到拐騙莉迪亞的韋克翰，還替他還清了賭債，也讓兩人完婚，挽救了莉迪亞和班奈特家的名譽。儘管達西先生要求保密，伊莉莎白還是從莉迪亞與舅媽的口中得知實情，而這也讓她發現自己對達西先生的情感。

光鮮亮麗的外表下是滿目瘡痍的內心

有些人總是會從一個人的外貌、穿著去評斷他是怎樣的人，雖然說：「佛要金裝，人要衣裝。」但這不會是「看見」某個人的最佳方式。惠珍看起來是個不曾受苦的公主，但相反的，她是個靠自己的實力拼鬥的女強人，可大家只看到是所謂人生勝利組的她，不知道她經歷過清貧的童年，父親只把注意力放在久病的母親身上而忽略她，也不知道懂事的她是如何努力考上頂尖牙醫系，就為了不讓父母擔心。所幸還是有人看到她的內心，就像坎離奶奶說的：「她肯定吃過很多苦頭。」

同樣的，達西先生何嘗不是如此，他是英格蘭德比郡的大地主，但人們只看到他的富有，卻不知道他的兒時玩伴韋克翰曾為遺產試圖誘拐他的妹妹喬治亞娜，之後又四處傳播毀謗他的謠言。

所以正如《海岸村恰恰恰》中講的：「看人不要太片面，那都是偏見。」當我們遇到某個人，不要因為別人的說法而有先入為主的印象，畢竟有時候第一印象是不可靠的，人還是要相處過才會知道對方到底是個怎樣的人。

延伸閱讀：

「家」是能夠給予安慰的地方：在韓劇《月刊家》中看見現實中努力生活的你我



宋智孝化身料理魔女《來魔女食堂吧》：在黑暗奇幻的故事基調，演出願望與代價的現代寓言



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/