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美妝五倍券優惠太狂！雅詩蘭黛限時一日　買塑眼精華送小棕眼霜

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記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

期待已久的五倍券到手，週年慶還沒買夠美妝保養的人可以再衝一波！許多美妝品牌都為五倍券推出優惠活動，折扣甚至比週年慶更划算，像是雅詩蘭黛就限時一日推出「買正貨送正貨」超狂組合，買塑眼精華就能直接再帶走小棕眼霜；資生堂國際櫃也有「小紅瓶」買1送5優惠，以53折價格就能獲得125ml超多容量，不搶太可惜！

▲▼美妝五倍券優惠。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛推出限時「買正貨送正貨」活動。

雅詩蘭黛「塑眼精華」特潤冰導緊緻眼部精華自上市以來，話題不斷，更創下單月銷售千萬業績，被粉絲推出「泡泡眼救星」；搭配「小棕眼霜」特潤眼部超能量修護霜使用，更能修護眼周肌膚乾燥、紋路、暗沉等問題。

為歡慶五倍券發放，雅詩蘭黛特別於官網與全台櫃點推出一日限定的「眼值振興加碼」活動，於10／22(五) 0:00起，買塑眼精華（正貨）送小棕眼霜（正貨），超狂的51折買1送1限定組，錯過真的太可惜！

▲▼美妝五倍券優惠。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 超能量冰導眼部修護組，NT$2,700。

「超能量冰導眼部修護組」內含特潤冰導緊緻眼部精華15ml＋特潤眼部超能量修護霜15ml。

▲▼美妝五倍券優惠。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO國際櫃 紅妍超導循環肌活露，75ml＋10ml X 5，優惠價NT$5,000。

除了雅詩蘭黛，資生堂旗下眾多品牌也紛紛祭出5倍券限時優惠組合，有的買起來比週年慶還划算，超適合觀望已久的新粉、鐵粉趁機入手。像是資生堂國際櫃的人氣「小紅瓶」紅妍超導循環肌活露就有買1送5限定優惠，買75ml正貨再加送10ml X 5，等於用53折就能買到價值NT$9,500。

且於10/31前持5倍券至SHISEIDO國際櫃任意消費就送價值NT$1,253的「極上御藏奢華體驗組」1組，內含極上御藏柔膚露25ml＋極上御藏眼唇霜2.5ml＋極上御藏潔顏皂 旅行版*2份。

▲▼美妝五倍券優惠。（圖／品牌提供）

▲IPSA 美膚微整機能液，NT$1,360。

IPSA則是為人氣「流金水」美膚微整機能液推出買贈優惠組，買美膚微整機能液200ml就送美膚微整機能液30ml X 2＋20入棉＋4入棉 X 2，價值NT$1,800以75折價格就能擁有。

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關鍵字：

美妝, 保養, 五倍券, 優惠, 活動, 優惠組, 雅詩蘭黛, 資生堂, IPSA

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