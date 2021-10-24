4種設計完美利用畸零空間！「梯下空間→儲藏室」坪數、美感大升級

▲4個能夠妥善運用空間的設計。（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

空間的運用是一大學問，特別是在坪數不大的小宅中，每一坪都需要妥善規劃，不容許有一點點揮霍，但是每個空間的格局不盡相同，難免就是會多一塊三角形、梯形，或是在走道多出一根柱子，不僅使人在動線規劃上傷透腦筋，還無形中浪費了坪效、失去美觀。為了盡可能善用家中每一寸空間，以下分享 4 個能夠妥善運用空間的設計，解決家中可能產生的各種畸零空間的困擾。

1.窗前空間→臥榻

採光是家最重要的條件之一，但礙於開窗位置，兩側與前側便成了零碎空間，一不小心就會被忽略與浪費。而自然採光既然是不可多得的要素，就要好好運用，可以在窗前規劃臥榻，假日午後在這裡看看書、喝杯咖啡再曬曬太陽，簡直是再享受不過的事了，臥榻下方也不要浪費，上掀式或抽屜型的規劃可以增加收納空間，兩側可以根據需求置入書櫃或展示櫃，提升整體坪效。

2.梯下空間→儲藏室

樓梯是最容易製造畸零空間的設施，由於是連接了兩層樓的通道，樓梯的位置沒辦法輕易更動，再加上階梯式的形狀，剩餘的空間難以運用，不僅造成坪效的浪費，同時也可能不太美觀。其實梯下空間可以做的運用非常多，除了單純的儲藏室、收納櫃，將不平整的階梯藏於櫃門後，也可以善用階梯形作為開放式展示櫃，甚至可以改裝成藏酒櫃、小吧檯，大大提升空間質感。

3.樑下空間→展示櫃

居家設計中最讓人頭痛的部分可能就非樑柱莫屬了，樑柱不僅僅是視覺上突兀的存在，礙於風水考量、避免造成居住者的壓迫感，讓空間更難以規劃，話雖如此，樑柱問題也並非無解，利用樑下或柱子旁的空間置入收納櫃，利用櫃體或層板來拉平突起的樑柱，既能增加收納空間，也可以避免樑柱壓迫感造成的身心壓力。

4.不規則角落→更衣室

有時候礙於格局規劃，房間裡經常會多出不平整的零碎空間，空著覺得浪費，但卻又擺不進任何家具，那麼也許可以試試看改裝成衣櫃，只需要橫桿就能吊掛衣物，若是空間再大一些，也可以直接用隔簾隔開變成更衣室，那不僅可以活用畸零空間，又能獲得一間專屬自己的夢幻衣帽間。

這些零碎空間雖然只佔了一小部分，卻有可能讓空間感大幅減少，產生畸零空間的原因很多，無論是因為家具擺放位置無法完美切齊而產生，或是必要設施產生的，例如樓梯、樑柱等等都是無法避免的，既然不能避免，那就選擇和它正面對決吧！

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