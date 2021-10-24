fb ig video ETtoday search mobile

4種設計完美利用畸零空間！「梯下空間→儲藏室」坪數、美感大升級

>

▲空間規劃方法。（圖／女子學）

▲4個能夠妥善運用空間的設計。（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

空間的運用是一大學問，特別是在坪數不大的小宅中，每一坪都需要妥善規劃，不容許有一點點揮霍，但是每個空間的格局不盡相同，難免就是會多一塊三角形、梯形，或是在走道多出一根柱子，不僅使人在動線規劃上傷透腦筋，還無形中浪費了坪效、失去美觀。為了盡可能善用家中每一寸空間，以下分享 4 個能夠妥善運用空間的設計，解決家中可能產生的各種畸零空間的困擾。

1.窗前空間→臥榻

▲空間規劃方法。（圖／女子學）

採光是家最重要的條件之一，但礙於開窗位置，兩側與前側便成了零碎空間，一不小心就會被忽略與浪費。而自然採光既然是不可多得的要素，就要好好運用，可以在窗前規劃臥榻，假日午後在這裡看看書、喝杯咖啡再曬曬太陽，簡直是再享受不過的事了，臥榻下方也不要浪費，上掀式或抽屜型的規劃可以增加收納空間，兩側可以根據需求置入書櫃或展示櫃，提升整體坪效。

2.梯下空間→儲藏室

▲空間規劃方法。（圖／女子學）

樓梯是最容易製造畸零空間的設施，由於是連接了兩層樓的通道，樓梯的位置沒辦法輕易更動，再加上階梯式的形狀，剩餘的空間難以運用，不僅造成坪效的浪費，同時也可能不太美觀。其實梯下空間可以做的運用非常多，除了單純的儲藏室、收納櫃，將不平整的階梯藏於櫃門後，也可以善用階梯形作為開放式展示櫃，甚至可以改裝成藏酒櫃、小吧檯，大大提升空間質感。

3.樑下空間→展示櫃

▲空間規劃方法。（圖／女子學）

居家設計中最讓人頭痛的部分可能就非樑柱莫屬了，樑柱不僅僅是視覺上突兀的存在，礙於風水考量、避免造成居住者的壓迫感，讓空間更難以規劃，話雖如此，樑柱問題也並非無解，利用樑下或柱子旁的空間置入收納櫃，利用櫃體或層板來拉平突起的樑柱，既能增加收納空間，也可以避免樑柱壓迫感造成的身心壓力。

4.不規則角落→更衣室

▲空間規劃方法。（圖／女子學）

有時候礙於格局規劃，房間裡經常會多出不平整的零碎空間，空著覺得浪費，但卻又擺不進任何家具，那麼也許可以試試看改裝成衣櫃，只需要橫桿就能吊掛衣物，若是空間再大一些，也可以直接用隔簾隔開變成更衣室，那不僅可以活用畸零空間，又能獲得一間專屬自己的夢幻衣帽間。

這些零碎空間雖然只佔了一小部分，卻有可能讓空間感大幅減少，產生畸零空間的原因很多，無論是因為家具擺放位置無法完美切齊而產生，或是必要設施產生的，例如樓梯、樑柱等等都是無法避免的，既然不能避免，那就選擇和它正面對決吧！

延伸閱讀：

小坪空間大變身！學會 4 招居家佈置原則，把家變得寬敞又舒適

把房子住成家！4 個讓家更有溫度的佈置要點，材質、燈光都是關鍵

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 空間, 規劃, 空間設計, 設計, 室內設計

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！第一名最容易忽略壞情緒，忘記排解就變累積太多

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！第一名最容易忽略壞情緒，忘記排解就變累積太多

星巴克萬聖節「限定2天」第二杯半價　3連鎖咖啡「買一送一」喝起來

星巴克萬聖節「限定2天」第二杯半價　3連鎖咖啡「買一送一」喝起來

UNIQLO最後一次「＋J」來了！　毛衣、外套、超美手袋不買會後悔

UNIQLO最後一次「＋J」來了！　毛衣、外套、超美手袋不買會後悔

超容易「暈船」的戀愛腦星座TOP3　雙魚無懸念奪冠、天蠍意外入榜 減肥不敢吃水果？營養師曝10種「低糖低熱量」水果　哈密瓜也上榜 張鈞甯、隋棠與侯佩岑連環撞包！「輪流拎14萬手袋」尬女神仙氣 營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！　乾眼症、視力模糊要這樣吃 168cm怎麼穿好看？申敏兒夯劇穿搭範本　村姑襯衫「加一配件」就有氣質 Jolin秀登山照網友驚呼好年輕不科學！打造童顏肌保養祕訣有兩招 對朋友最大方慷慨的3大星座！Top 1喜歡幫助人，不還錢也很少計較

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面