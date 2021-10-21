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IWC高雄開店亮出超夯飛行錶　買不到骨董款只能飽眼福

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▲▼IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲IWC高雄義享時尚廣場專賣店。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

IWC（萬國錶）與高登鐘錶Cortina Watch合作，進駐高雄新興時尚地標義享天地「E SKY MALL義享時尚廣場」，開設繼台北101專賣店之後全台第二間、亦是首間進駐南台灣品牌專賣店今正式開幕，店門入口側邊落地櫥窗展示著巨幅Big Pilot大型飛行員萬年曆腕錶全新視覺點出年度主題，同時展出古董飛行錶、限量款夢幻逸品同場助陣，讓當年沒追到錶的錶迷，依然能大飽眼福。

▲▼IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲IWC高雄義享時尚廣場專賣店佔地約21坪。

佔地約21坪的IWC義享時尚廣場專賣店，以米白色系為主色調，輔以復古沈穩的深色木櫃，流露沉穩優雅氣息。為慶祝開幕的首發展覽，古董與限量飛行錶齊發，包括1940年為德軍製的52 T.S.C.型機芯大型飛行員腕錶，徑達55毫米，厚度16.5毫米，重183克，是品牌史以來最大的腕錶；另一焦點是2008年發行、全球限量12只的大型飛行腕錶「Markus Bühler」特別版，6時位置猶如飛行器渦輪是小秒顯示，不停旋轉很吸睛。

▲▼IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲IWC 1940年的52 T.S.C.型機芯大型飛行員腕錶。

▲▼IWC,Panerai 。（圖／公關照）
▲IWC 2008年推出限量12只的大型飛行員腕錶MARKUS BUHLER特別版。

同屬歷峰（Richemont）集團的沛納海（Panerai）也進駐義享時尚廣場，裝潢風格較以往更大膽、高調，招牌大鐘位於店內置中位置迎賓，設有更換錶帶的「吧檯」，讓錶主能輕鬆挑選心儀錶帶，為愛錶換新貌。

▲▼IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海於高雄義享天地開設全台第4間專賣店。（圖／沛納海提供）

►IWC集合玩具夢想　飛行錶加玩具車套組好誘人

►沛納海夯錶高雄專賣店現蹤　繽紛錶帶吧檯吸睛

 

關鍵字：

IWC, 萬國錶, Panerai

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