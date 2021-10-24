懶人救星！「壓力電子鍋」煮飯超快還會自動清洗　激殺5.8折必買

文／C編

可以節省煮飯時間的壓力鍋，受到很多家庭的喜愛，「Her森森」推出「Cuckoo 福庫10人份微電腦多功能壓力電子鍋CRP-M1059S」，原價8990元、特價5299元，一鍋就可以滿足煮飯、燉肉的需求，非常方便又好用，還能「自動洗滌」，簡直懶人福音。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Cuckoo 福庫 10人份微電腦多功能壓力電子鍋CRP-M1059S，原價8990元、特價5299元，點我購買。



這款壓力電子鍋採用麥飯石的內鍋，先是外鍋塗層、複合合金、麥飯石塗層三層夾心的設計，可以煮出最好吃的米飯，刻度不怕磨、內鍋厚度約3mm，耐高溫、耐高壓，加上麥飯石塗層，健康不易沾鍋，刷洗更加方便省力。

最厲害的是採用1.8倍真高壓，讓水、米更充分結合，讓每一粒米飯Q彈飽滿，連糙米飯都可以煮得味美香氣足以攝取到更多營養，澱粉是人體必備，即便減重也需要澱粉類的食物，因此用好鍋子煮出好吃的飯，相當重要。

不只是煮飯厲害，以壓力鍋煮湯、燉肉、煮粥，都可以節省時間，迅速做出好吃美味的湯品或是菜品。最狂的是這款電子鍋清潔方式簡單，只要加入清水，就可以高溫去除異味，讓鍋子乾淨如新。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Cuckoo 福庫 10人份微電腦多功能壓力電子鍋CRP-M1059S，原價8990元、特價5299元，點我購買。



「Her森森」推出「Cuckoo 福庫 10人份微電腦多功能壓力電子鍋CRP-M1059S」，原價8990元、特價5299元，操作面板容易，再懶、再不會下廚也不用擔心，按一按就可以搞定。