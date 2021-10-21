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林依晨9個動人金句：關於愛情，不是他是誰，而是在他面前我是誰

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▲▼林依晨愛情金句。（圖／翻攝自林依晨IG）

▲林依晨擁有成熟的愛情觀。（圖／翻攝自IG/linyichen.ariellin，以下同）

編輯／Amber

「零負評女神」林依晨近日傳出好消息，經紀人證實她平安誕下女寶寶，同時謝謝大家的關心和祝福。結婚6年一直渴望生下寶寶，終於在邁入39歲的此時美夢成真，一路走來，和老公分隔兩地也曾傳出婚變流言，她則是用行動打破一切，《ET FASHION》盤點女神曾說過的愛情金句，值得讓人細細品味。

#關於愛情，不是他是誰，而是在他面前我是誰。

#當你決定嫁給一個人，就是認同他的人生觀，跟他在一起會讓你成長、讓你快樂。

▲▼林依晨愛情金句。（圖／翻攝自林依晨IG）

#如果退一步，大家可以活得比較舒心自在，那我願意去當那退一步的人。

#在婚姻之中，兩人都要肯收起一些些的自己，才能成就一個美滿幸福的家庭，得到的愉悅、平靜與滿足感，也會大於你們願意放下的自我。

#婚姻最重要的是雙方都願意為彼此著想，希望對方快樂，這樣你們會願意努力，共同想出解決的辦法。

▲▼林依晨愛情金句。（圖／翻攝自林依晨IG）

#怎樣算愛自己呢？我覺得那個讓自己開心和痛苦的界線，這個感受自己應該蠻清楚的。

#合則來，不合則去，因為我們真的不需要有那麼多人際關係。

#每當我感覺到幸福的時候，就會有一種危機感，覺得一定要好好把握，覺得如果不好好維繫的話，不知道下一步會怎麼樣。

#先愛自己，讓自己快樂發光，靠自己發電最可靠，如果是依賴討好別人給的電力，隨時可能會斷電。

關鍵字：

林依晨, 愛情, 婚姻, 金句

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