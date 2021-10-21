艾瑪絲的瓶身「缺角」有玄機！竟然拿下「東方設計奧斯卡」獎

記者李薇／台北報導

MIT的美妝產品在設計上都頗有巧思，像是艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液的缺角瓶，最近就受到國際肯定，自5835件作品、全球20個國家脫穎而出，拿下「東方設計奧斯卡」日本Good Design Award設計大獎，相當厲害。

▲艾瑪絲的缺角瓶設計有巧思。（圖／品牌提供）



艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液的瓶身不走方形的設計，缺了一角的概念，是為了提醒大家不要忽略頭皮養護，同時發現這樣的設計，瓶身斜放或直立平放也不易傾倒，不只如此，更運用辨識度極高的綠色，再次提醒過往易被遺忘的頭皮淨化，瓶身以易於手掌寬度掌握做為設計，產品上方尖頭圓弧瓶蓋，方便使用者旋開取用，側邊瓶器浮凸刻度，提醒辨識產品用量，從包裝上就足以見得品牌的巧思。

不只是艾瑪絲著重在瓶身的設計，MIT品牌綠藤生機也宣告於10月25日推出新一代品牌識別「Nature’s Code 自然密碼」，從減去非必要的保養程序和成分，到提升至50%的再生玻璃瓶器，挑戰業界保養慣例、以「減法」重塑純淨保養。

▲綠藤生機也將換成玻璃瓶製的包裝。（圖／品牌提供）



「少添加」的純淨保養（Clean Beauty）已是國際美妝保養趨勢，綠藤生機提出「二減一加」的保養全新論述，從程序、成分的再簡化，重塑純淨保養更深入的可能。除了從成分更友善環境，也從瓶器外包裝再次實踐「減法」精神，臉部保養品的玻璃瓶裝將全面使用50%的再生玻璃瓶器，超越多數國內外美妝保養品牌 0%-31% 的常態，改寫美妝業界標準。