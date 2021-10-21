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疫情美妝黑馬是它！「居家香氛」超紓壓，用香味轉換緊繃心情

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▲▼擴香盤點。（圖／品牌提供）

▲疫情之下，越來越多消費者愛用居家香氛來轉換心情。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

2021年即將邁入尾聲，疫情和各方面的生活壓力，排山傾倒而來，使得身心平衡的意識更加備受重視，10/10 HOPE 銷售數據顯示，具有療癒氣息的居家香氛產品和去年同相比成長超過40%，可見紓壓產品已成為生活中不可或缺的溫柔陪伴。

越來越多人喜愛透過香氣引發正面情緒、轉換生活場景的居家香氛產品，使得銷售大幅成長，過往於冬季才進入需求高峰的香氛蠟燭，今年夏季銷售成長超過30%，尤其以花園、森林、食材等予人廣袤大地感受的自然氣味最受歡迎。

▲▼擴香盤點。（圖／品牌提供）

▲elemental herbology 乳香雪松平衡步調居家擴香，173ml，2,200元。

由依蘭依蘭、乳香和雪松的芳香讓整個家恢復平衡，幫助集中精神，減輕壓力。透過天然藤蘆葦逐漸擴散精油，帶來持久的香氣和難忘的香薰體驗。

▲▼擴香盤點。（圖／品牌提供）

▲Neal's Yard Remedies 平衡和諧香竹， 200ml，1,850元。

尼爾氏 NYR 芳療專家特製配方，含有清新愉悅的佛手柑與甜橙，予人充滿活力的愉悅感受。結合廣藿香、古巴香脂的沉靜氣息，適合在假期尾端使用，平衡思緒同時舒緩心情。美好香氣以天然蘆葦枝擴散，讓室內空間充滿美好放鬆香氣。

▲▼擴香盤點。（圖／品牌提供）

▲LA BELLE MÈCHE 玫瑰廣藿香室內擴香，200ml，2,000元。

玫瑰廣藿香氣味完美融合玫瑰、茉莉、玲蘭的馥郁花香，以及富含泥土氣息的檀香、廣藿香。清新不張揚的氣味特質，與各式風格的居家空間完美結合，每款室內擴香皆附 10 根天然藤枝，可以依照個人喜好調整擴香強度。

關鍵字：

擴香, 療癒, 生活質感, 紓壓

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