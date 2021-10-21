蔡依珊穿DIOR火辣透視裝怕著涼　徐若瑄自封「希臘女神」遭兒打槍這件事

記者鮑璿安／台北報導

藝人徐若瑄、蔡依珊、黑嘉嘉於今（21日）晚間出席DIOR 2022早春度假時裝系列預覽會，徐若瑄穿著白色皺褶長裙展現仙氣，她對今晚的造型非常滿意，形容是一種「希臘女神風」，而蔡依珊則以破尺度透視襯衫曬出S曲線，讓她感到既經典又性感。同場還有東奧人氣運動員文姿云與王冠閎，王冠閎見到大批女星更俏皮表示：「今天被女神包圍了。」

▲徐若瑄。（圖／記者周宸亘攝）



徐若瑄以一身白色皺褶長裙搭配高跟運動鞋亮相，是她最愛的白色，再加上鞋款舒適連續站了好幾小時都不會累，她直言：「今天很舒服做自己，白色的包容性很大，跟我自己個性很像，搭配什麼都可以相互融合。」至於兒子會不會管徐若瑄的穿搭？她笑說不會，但是剛發表新單曲《數星星的你》，兒子卻無情吐槽：「媽媽我愛你，但我覺得妳那首歌還好。」讓徐若瑄哭笑不得。





▲蔡依珊。（圖／記者周宸亘攝）

蔡依珊換上喜愛的純白襯衫搭配短裙，若隱若現的透視細節從肩膀延伸到美背，蔡依珊對性感尺度坦然接受，她說：「有露背但是也有運動風，唯一不安的地方是怕著涼。」但如此穿著老公是否有意見？蔡依珊高EQ回答：「這一次主題講到尊重女性，打扮讓我覺得有自信又美麗。」

▲黑嘉嘉拎著本季變奏款Bobby East West肩揹包。（圖／記者周宸亘攝）

黑嘉嘉拎著本季變奏款Bobby East West肩揹包，輪廓細長是一大特點，她也透露自己的選包原則，就是一定要放得下雨傘，「我不太曬太陽，沒有帶傘不會出門。」黑嘉嘉坦言偶爾也會被時下流行的小廢包燒到，「但是理智告訴我買下會很困擾，因為放不下雨傘了，以實用度來說還是選擇大包。」

▲（依序）文姿云與王冠閎。（圖／記者周宸亘攝）

奧運選手文姿云換上頗具運動風格的西裝外套搭配5分百慕達褲，她認為就是自己的風格，有中華隊的Feel。王冠閎則演繹灰色西裝，他表示自己一直都在嘗試這種成熟風格，自認身材比例沒有特別好，所以會選擇纖瘦的款式，來精品活動也算是提前見習時尚。

▲DIOR 2022 年早春度假時裝系列呈現出希臘女神風範。（圖／品牌提供）

DIOR 女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri在希臘古城發表的2022 年早春度假時裝系列，擁有代表春季輕盈的洋裝長袍更加強調褶襉與腰部線條，運動風格也是本季的一大亮點，鞋款出現高跟運動鞋，以金根結合網布鞋身搭配；也有星星迷彩印花、希臘風格放大版千鳥格紋和嶄新意象的籐格紋展現對文化的致敬。

