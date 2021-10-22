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超級邊緣人3大星座是你？第1名有事傳LINE，打電話給他會爆氣

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▲▼超級邊緣人3大星座。（圖／翻攝自fb）

▲超級邊緣人討厭麻煩，覺得獨處最自在。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

編輯／Amber　

大家都說人是群居的動物，有時間就愛和三五好友黏在一起，但偏偏有人沒有朋友也沒差，最喜歡一個人獨處，不知道孤獨是何物，這就是所謂的天生就是邊緣人體質。一起來看看超級邊緣人是你嗎？

▲▼超級邊緣人3大星座。（圖／翻攝自fb）

第3名 摩羯座

魔羯內心小劇場很多，交朋友那麼簡單的事情，在他們心中卻是充滿壓力，擔心日後是否有利害關係，又怕在朋友面前失去形象，他們很慢熟，總是家人死黨面前才能真正的放鬆，他們很怕工作上的交際，有機會就想默默溜走，若是能提早回家休息就更好了。

▲▼超級邊緣人3大星座。（圖／翻攝自fb）

第2名 天蠍座

天蠍的喜惡分明，相處起來有很多自己的眉角，總希望別人來配合他，若是讓他不能做自己，會讓他非常痛苦，相較之下他們寧可自己一個人，心裡更快活。看似邊緣但卻又在意別人眼光，所以還是盡可能在外人面前表現最好的一面，它們就像搖擺的天秤，渴望被關注卻又想保有自我。

▲▼超級邊緣人3大星座。（圖／翻攝自fb）

第一名 水瓶座

水瓶不知寂寞是何物，一個人也能自得其樂，看似高姿態其實是他們的常態，尤其喜歡置身事外來觀察他人，特立獨行也不想要他人了解，喜歡遊走在各個小圈圈，讓它們心裡超沒負擔。假日就愛自己在家看劇發呆，討厭別人打擾，有事情傳Line他再看心情回，硬要打電話吵他，絕不會給你好臉色看。

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關鍵字：

邊緣人, 星座

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