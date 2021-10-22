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減肥不能吃零食？健身教練推薦「3種健康零食」不長胖還助燃脂

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▲▼ 吃對3種健康零食不長胖還助減肥。（圖翻攝ＩＧ）

▲選對零食，不長胖還有助於減肥。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

減肥不能吃零食？吃零食會發胖？其實減肥時期也能吃零食，而且選對零食還能幫助提高新陳代謝、燃脂體脂，對於減脂瘦身還有幫助！就有健身教練分享「吃零食不長胖」秘訣，更推薦3種健康零食組合，讓你減肥時也能享受點心時間。

▲▼ 吃對3種健康零食不長胖還助減肥。（圖／翻攝unsplash、pexels）

健身教練指出，其實吃點零食不一定不好，而是要取決於你吃的是什麼零食，盡量選擇天然有機的食物當作零食是最好的，如果真的很想吃袋裝或盒裝的餅乾或蛋糕類的零食，那一定要檢查零食包裝背面的營養標示標籤，確保選擇含糖量少於10g的。

而以健康天然的食物當作兩餐之間零食是絕佳選擇，健康的零食可以提升身體的能量，幫助燃燒體脂，還可以防止你下一餐因過度飢餓而暴飲暴食、飲食過量。

▲▼ 吃對3種健康零食不長胖還助減肥。（圖／翻攝unsplash、pexels）

選擇零食時，挑選一些蛋白質＋碳水化合物的組合是很重要的，因為蛋白質是維持、形成肌肉的必須成分，並可以幫助燃脂；而碳水化合物則能為身體提供接下來幾個小時內所需的能量。

像是以下3種就是很好的健康零食範例：

1.一個水果＋一小把無鹽生堅果

2.一勺蛋白粉＋一些燕麥或低脂牛奶

3.幾片全麥餅乾＋健康低鹽的花生醬

▲▼ 吃對3種健康零食不長胖還助減肥。（圖／翻攝unsplash、pexels）

除了選對零食種類，吃零食的時間也很重要，上午可以吃一次，尤其下午更是吃零食的好時機，因為通常午餐和晚餐之間會有比較長的時間間隔，很多人到下班前都會肚子餓，這時候吃些健康的零食來減少飢餓感，對於晚餐的食量控制很有幫助，也能減少晚上因為飢餓感強烈而想吃高熱量食物的慾望產生。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 零食, 點心, 不發胖, 秘訣, 燃脂

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