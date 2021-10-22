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暖風機可愛到尖叫！屈臣氏MINI BROWN＆ FRIENDS加價購衝一波

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▲▼屈臣氏第二波集點。（圖／品牌提供）

▲可愛又實用設計，讓人通通想收藏。

記者曾怡嘉／綜合報導

低溫來襲，下一波冷空氣即將報到，屈臣氏攜手MINI BROWN & FRIENDS推出的集點活動「童樂趣生活」，即日起釋出第二波暖心商品，幫你對抗涼涼冷風，此波推出限量兩款加價構，同時更推出超萌自有品牌商品，滿足粉絲們想收藏的心。

▲▼屈臣氏第二波集點。（圖／品牌提供）

▲第二波釋出好放面紙盒和吹吹暖風機。

看準第一波銷售人氣，屈臣氏趁勢推出第二波MINI BROWN & FRIENDS集點活動，此波推出限量兩款商品，分別為造型復古的好放面紙盒和冷暖兩用的吹吹暖風機。

▲▼屈臣氏第二波集點。（圖／品牌提供）

▲兩款化妝包讓人陷入選擇障礙。

此外第一波人氣商品好評延長，另外也同步推出超萌限定自有品牌商品，包括收納籃、化妝包、浴巾、U型枕、美妝蛋、造型髮帽等系列商品，陪你一起保持童心。

▲▼屈臣氏第二波集點。（圖／品牌提供）

▲BROWN& FRIENDS聯名可愛破表，粉絲手刀快搶。

粉絲看過來，保養品牌薇佳今年秋冬再次攜手BROWN & FRIENDS，為大家準備換季懶人組合，讓大家輕鬆養出美麗肌膚。其中包括品牌人氣商品微晶3D全能洗顏霜的2大禮盒，以及夢幻彩虹修護精華組，內含3款不同功效的精華液，幫助各個擊破換季肌膚困擾，助大家登上顏值巔峰。

▲▼屈臣氏第二波集點。（圖／品牌提供）

▲薇佳 微晶3D全能洗顏霜「熊大x兔兔洗在一起限定組」，750元。

►入秋「輕油保養」正是時候！一滴解救乾荒，還原水潤好肌膚

關鍵字：

屈臣氏, 薇佳, 聯名

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