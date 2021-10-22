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專訪／丁春誠「蓄髮」帶逛GUCCI特展　必知小故事、絕美打卡點搶先看

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記者王則絲／專訪

身為「時尚F4」之一的丁春誠，不只有演員、藝人身份，近3年來同時也跨足藝術策展人領域，今日他便以專業的策展人身份接受《ET FASHION》獨家邀請，要來替讀者們帶逛近日盛大開展的《GUCCI Garden Archetypes原典特展》，搶先一睹絕美展覽空間裡必看、必拍照的亮點，並透過丁春誠的介紹，讓大家能更深入體會GUCCI創意總監Alessandro Michele的狂想思路。

▲▼專訪丁春誠帶逛《Gucci Garden Archetypes 原典》展覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲丁春誠擔任一日解說員，帶領讀者搶先一窺《GUCCI Garden Archetypes原典特展》。（圖／記者黃克翔攝）

這天丁春誠一改平時的俐落短髮造型，特別為此行接上了充滿異國風情的長捲髮，與GUCCI創意總監Alessandro Michele招牌的捲捲頭頗有異曲同工之妙。《GUCCI Garden Archetypes原典特展》透過沉浸式展間的方式囊括了Alessandro Michele上任這六年來的理念精髓與作品，繼佛羅倫斯、上海、香港、東京之後，第五站搬到了台灣，展場就位於台北松山文創園區中。

▲GUCCI原典特展。（圖／品牌提供）

▲《GUCCI Garden Archetypes原典特展》於台北松山文創園區登場，展期至11月3日，採LINE 線上預約制，不開放現場排隊。（圖／品牌提供）

來到《原典特展》現場，會發現入場前就被壯觀的入口處給震懾住，由成千上萬根鐵鍊層層疊疊排列而成的粉色簾幕，塑造了驚艷的開場。跟著今日主持人丁春誠的腳步，我們掀開簾幕走入展場，第一個暗房「時間控制室Control Room」牆壁上掛滿了大小螢幕，播放內容可說是替後頭的展覽做個總覽預告。

▲▼專訪丁春誠帶逛《Gucci Garden Archetypes 原典》展覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲GUCCI原典特展。（圖／品牌提供）

▲「花月仙境Bloom」展間。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

接著第二站來到「花月仙境Bloom」，一推開門花香撲鼻而來，而這正是GUCCI經典花悅系列香水的香氣，濃烈的晚香玉（夜來香）芬芳，彷彿一秒就來到世外桃源，Alessandro Michele打造這座秘密花園，向三位女星：女演員 Dakota Johnson，女權主義藝術家兼攝影師 Petra Collins，以及女演員、模特兒兼跨性別女性 Hari Nef提出致敬。

▲GUCCI原典特展。（圖／品牌提供）

▲第三個展間「幻境」。（圖／品牌提供）

第三個展間「幻境」，由滿版的壁畫呈現，為西班牙藝術家Ignasi Monreal在2018春夏時為GUCCI創作的廣告畫作，他亦將Alessandro Michele的肖像巧妙安插在壁畫中，大家到現場時可以仔細找找看喔！

▲▼專訪丁春誠帶逛《Gucci Garden Archetypes 原典》展覽 。（圖／記者黃克翔攝）

▲GUCCI原典特展。（圖／品牌提供）

▲第四個展間「方舟」。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

順著走廊，我們來到第四個空間「方舟」，走道兩側高過膝蓋的芒草，帶來與前面完全不一樣的氣息，周圍螢幕上播放的則是GUCCI 2019年早春系列以聖經故事「諾亞方舟」所打造的廣告。

▲▼專訪丁春誠帶逛《Gucci Garden Archetypes 原典》展覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲GUCCI原典特展。（圖／品牌提供）

▲本展拍照打卡點「收藏家」展間。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

接著本場最重點拍照區「收藏家」展間來了！此區展出1200隻蝴蝶標本、1000個餐瓷、100個酒神包、1000個絨毛娃娃，且因為空間四面八方都是鏡子，讓視覺有無限延伸的效果，利用錯視感製造出震撼，同時呼應GUCCI 2018秋冬的「戀物癖」主題，來訪的讀者肯定要在此大拍一波。

▲GUCCI原典特展。（圖／品牌提供）

▲最後第六個展間「好戲登場」收尾。（圖／品牌提供）

最後，展覽以「好戲登場」空間收尾，依照過往舞台劇的形式架設出舞台，用以致敬好萊塢音樂劇的黃金時代，巨大的藍色佈景與台階超有Fu。然而，既然都來了當然不能空手而歸，出口處的Gift Shop中，販售許多專為此展覽推出的時尚小物，包括托特包、文具、音樂盒⋯⋯全都是超限量！非常具有紀念價值。

▲▼專訪丁春誠帶逛《Gucci Garden Archetypes 原典》展覽 。（圖／記者黃克翔攝）

▲GUCCI原典特展。（圖／品牌提供）

▲Gucci。（圖／記者王則絲攝）

▲展覽最後的Gift Shop，販售眾多紀念商品，（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

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關鍵字：

丁春誠, 專訪, GUCCI, GUCCI Garden Archetypes, 原典, 松菸, 展覽, 帶逛

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