營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！　乾眼症、視力模糊要這樣吃

▲工作需要長時間使用電腦、3C的人更要注意眼睛保健。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人上班用電腦，下班追劇、滑手機，長時間緊盯3C螢幕，讓許多人都有過度用眼的狀況，甚至出現乾眼症、視力模糊等症狀，想要養護眼睛健康，除了適度讓雙眼休息，飲食、營養補給也很重要。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）表示，眼睛的保健品有很多，不同症狀需要補充的營養素也不同，他也特別針對3種常見的眼睛不適情況分享該如何補充營養素，眼睛常感到疲勞的人快筆記。

＃夜間視力模糊或有乾眼症



如果出現夜間視力模糊，或有乾眼症的人，建議可補充維生素A及花青素。維生素A與視網膜上感光細胞的元素有關，像是與視網醇的合成有關，可以適量做補充。

像是蔬菜可以選擇紅蘿蔔、牛番茄、哈密瓜等橘黃色的蔬果或菠菜；另外，內臟類食物的維生素A含量也很高。

＃眼睛疲勞



如果常常感到眼睛疲勞，可以適量補充花青素或是蝦紅素，花青素與微細血管的保護作用有關，而蝦紅素則能幫助眼部睫狀肌放鬆。

花青素的來源可以選擇藍莓、蔓越莓、草莓等莓果類水果；而蝦送大多是從紅藻萃取出來的，適量補充也不錯。

＃經常使用3C產品



眼睛的黃斑部可以幫助吸收藍光，減少傷害，其中葉黃素是主要成分，但人體無法自行合成葉黃素，所以透過飲食補充就非常重要。

可多吃橘黃色蔬果補充，像是南瓜、紅蘿蔔，還有花椰菜和菠菜中的葉黃素含量也很高，也是適合補充葉黃素的好選擇。

►減肥飲食法好難懂？營養師教「28天簡單減脂計畫」照著做就能瘦



►專家教「眼部護理3大秘訣」 舒緩乾澀疲勞還能防眼紋



►減肥不能吃零食？健身教練推薦「3種健康零食」不長胖還助燃脂