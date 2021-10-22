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亮・珠寶／鏡片是鑽石、祖母綠！　印度皇子上億元眼鏡登拍賣

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▲▼ 蘇富比 。（圖／公關照）

▲名為「光暈」的鑽石眼鏡，估價約57,680,000元起。。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珍貴寶石不僅可作為華美首飾佩戴，過往在王室貴族、豪門家族的生活用品、擺件，更處處以貴重寶石裝飾，從國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）將於27日在倫敦登場「伊斯蘭世界及印度藝術」拍賣會中一對以鑽石及祖母綠製成鏡片的古董眼鏡，即可領略寶石的運用超乎想像，單件估價超過5700萬元。

一般眼鏡鏡片是用來矯正視力，但這對來自17世紀財力與國力鼎盛印度莫臥兒王朝某位皇子收藏的寶石鏡片眼鏡，卻有開發靈性之意，當時工匠找來一顆逾200克拉的鑽石和一顆逾300克拉的祖母綠，細細雕琢成鏡片，當中名為「光暈」（the Halo of Light）的眼鏡，鏡片應是來自印度南部的戈爾康達名礦，削成兩片透明又能讓光線穿透邊緣的25克拉鑽石。

▲▼ 蘇富比 。（圖／公關照）

▲蘇富比將拍賣17世紀印度王室所擁有的名為「天門」的祖母綠眼鏡，估價約57,680,000元起。

而名為「天門」（the Gate of Paradise）的眼鏡，其水滴形祖母綠鏡片打磨自天然的哥倫比亞綠寶石，經過加工後約27克拉，1890年後兩副眼鏡皆換上今日所見的鑲嵌玫瑰式車工鑽石鏡框，華麗程度令人咋舌，此次登上倫敦蘇富比拍賣會，成對身價預估破億元。

▲▼ 蘇富比 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯拍賣行呈獻6.03克拉海瑞溫斯頓鑽石戒指，估價約5,020,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

拍賣品背後的來源與收藏故事總吸引競標者，邦瀚斯（Bonhams）將於11月27日「香港珠寶與翡翠」拍賣上拍一只6.03克拉海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑽戒，是金牌製作人Tibor Rudas與妻子Lee Rudas的愛情信物，兩人於1990年代起破天荒讓歌劇走出劇院、擁抱人群，策畫世界三大男高音多明哥（ Plácido Domingo）、卡列拉斯（José Carreras）及帕華洛帝（Luciano Pavarotti）世界巡迴音樂會系列，代表這只鑽戒也伴隨三大男高音在18年間走遍世界各地的舞台，見證幕後推手的愛情故事。

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關鍵字：

蘇富比, Sotheby’s, 邦瀚斯, Bonhams

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