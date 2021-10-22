fb ig video ETtoday search mobile

陳冠希潮牌聯名《魷魚遊戲》！椪糖關卡、木頭人娃娃超想買來穿

>

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@emotionallyunavailable

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》人氣火爆，相關周邊商品也跟著推出。陳冠希和韓國設計師KB LEE共同創辦的潮流品牌Emotionally Unavailable就搭上這波熱潮，推出一系列《魷魚遊戲》聯名服飾，將劇中經典的椪糖關卡、木頭人娃娃等元素融入T恤設計，讓粉絲超想買來穿。

Emotionally Unavailable與《魷魚遊戲》的聯名系列有短袖、長袖T恤、帽T以及帽子，特別找來知名珠寶訂製家Ben Baller穿上演繹。衣服上充滿《魷魚遊戲》的重要元素，像T恤正面就印上椪糖關卡出現的圓形、三角形、星星、雨傘圖案，並結合Emotionally Unavailable的溶化愛心LOGO，品牌名稱也變成《魷魚遊戲》的字體。

轉到背面，衣服的圖案更豐富，有令人印象深刻的「123木頭人娃娃」、紅衣工作人員排排站的場景，以及一幅把一二三木頭人、拔河、跳玻璃橋、打彈珠等每一道關卡都集結在一起的圖案。這系列的設計充滿潮流感，喜歡的話可以大膽地穿出門，目前已經在官網上架。

另外，日本潮牌UNDERCOVER先前發布了一系列以動畫《新世紀福音戰士》為靈感的服飾，目前終於正式登場。這系列包含羽絨外套、大衣、手套、靴款等88樣單品，將《新世紀福音戰士》中的EVA機體、戰鬥服、角色圖像等融入設計中，動畫元素轉換成日常服裝，讓粉絲們看了超心動，鮮豔配色與拼接設計非常吸睛。


►萬聖節扮《魷魚遊戲》木頭人娃娃！派對後5件單品這樣搭　就能日常穿

►《魷魚遊戲》官方周邊來了！456數字T恤好燒、幾何圖案帽T能客製

關鍵字：

魷魚遊戲, 服裝, T恤, 陳冠希

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

對朋友最大方慷慨的3大星座！Top 1喜歡幫助人，不還錢也很少計較

對朋友最大方慷慨的3大星座！Top 1喜歡幫助人，不還錢也很少計較

減肥不能吃零食？健身教練推薦「3種健康零食」不長胖還助燃脂

減肥不能吃零食？健身教練推薦「3種健康零食」不長胖還助燃脂

裘莉女兒穿她7年前「舊禮服」好閃　網：有故事、跟小布同框過

裘莉女兒穿她7年前「舊禮服」好閃　網：有故事、跟小布同框過

超級邊緣人3大星座是你？第1名有事傳LINE，打電話給他會爆氣 寒舍艾美探索廚房吃到飽1288元　限量版龍蝦＋海膽魚子醬太誘人 很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多 新光三越信義周年慶首日破10億　洗碗機半小時狂賣50台 「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕 把女友寵上天的3大星座男！Top 1根本浪漫達人，驚喜不間斷 香港前女首富露上千萬「橘盒牆」　全是愛馬仕珍稀包、貼照避拿錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面