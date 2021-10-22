陳冠希潮牌聯名《魷魚遊戲》！椪糖關卡、木頭人娃娃超想買來穿

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@emotionallyunavailable

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》人氣火爆，相關周邊商品也跟著推出。陳冠希和韓國設計師KB LEE共同創辦的潮流品牌Emotionally Unavailable就搭上這波熱潮，推出一系列《魷魚遊戲》聯名服飾，將劇中經典的椪糖關卡、木頭人娃娃等元素融入T恤設計，讓粉絲超想買來穿。

Emotionally Unavailable與《魷魚遊戲》的聯名系列有短袖、長袖T恤、帽T以及帽子，特別找來知名珠寶訂製家Ben Baller穿上演繹。衣服上充滿《魷魚遊戲》的重要元素，像T恤正面就印上椪糖關卡出現的圓形、三角形、星星、雨傘圖案，並結合Emotionally Unavailable的溶化愛心LOGO，品牌名稱也變成《魷魚遊戲》的字體。

轉到背面，衣服的圖案更豐富，有令人印象深刻的「123木頭人娃娃」、紅衣工作人員排排站的場景，以及一幅把一二三木頭人、拔河、跳玻璃橋、打彈珠等每一道關卡都集結在一起的圖案。這系列的設計充滿潮流感，喜歡的話可以大膽地穿出門，目前已經在官網上架。

另外，日本潮牌UNDERCOVER先前發布了一系列以動畫《新世紀福音戰士》為靈感的服飾，目前終於正式登場。這系列包含羽絨外套、大衣、手套、靴款等88樣單品，將《新世紀福音戰士》中的EVA機體、戰鬥服、角色圖像等融入設計中，動畫元素轉換成日常服裝，讓粉絲們看了超心動，鮮豔配色與拼接設計非常吸睛。

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