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小S 13年破包託賈永婕補完繼續用！　網揪是這牌「3大特點」難取代

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▲小S 。（圖／翻攝自IG）

▲賈永婕割下自己的牛仔褲為小S（徐熙娣）修補包包。（圖／翻攝自IG、CFP）

記者鮑璿安／台北報導

日前藝人賈永婕割下自己的牛仔褲為小S（徐熙娣）修補包包，讓小S使用長達13年的帆布袋成為熱議話題，不少網友驚訝她貴為「國際巨星」，包包破了卻捨不得丟，也有人狂搜包款品牌，認為小S根本是行走的活代言人。其實該帆布包出自英國時尚品牌Paul Smith，除了大容量與高CP值之外，最出名的就屬旗下條紋設計，讓小S為之瘋狂。

▲▼小S 。（圖／CFP）

▲小S使用Paul Smith帆布袋長達13年 。（圖／CFP）

賈永婕為小S修補使用了13年的Paul Smith帆布袋，加上可愛牛仔補丁延續壽命，小S私下造型中最常出現就是這顆帆布包，以淺灰色條紋搭配棕色皮革提帶，無論是逛街或是現身機場都能看到。Paul Smith以彩色線條走紅，曆久不衰，至今依舊是經典款，擄獲小S多年原因更在於，大容量設計非常好裝，小S背包裡經常放了女兒的錢包、老公的行動電源，所以即使破了也捨不得丟，更是時下流行的小廢包無法取代的。

▲Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith 最知名彩色條紋設計，包款價格落在1萬5百元左右。（圖／品牌提供）

小S該款雖然過季到買不到同款，但品牌針對大型包款陸續進化，旗下最知名的彩色條紋，現也延伸出印刷彩色Mini cooper與倫敦地景照片的各種包款，呈現出設計師的生活靈感，像是彩色托特包、不易破洞的尼龍水桶包品項都是新款，價格也相較於一線精品親民，是高CP值的首選。

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關鍵字：

Paul Smith, 小S, 賈永婕

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