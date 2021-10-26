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韓素希《以吾之名》黑色系穿搭太帥氣　私下同色洋裝氣質噴發超反差

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編輯／Beverly

Netflix最新原創戲劇《以吾之名》10月中一開播就引起高討論度，飾演女主角的韓韶禧（韓素希）一改以往清純甜美的形象出鏡，為了幫遭人殺害的父親報仇而加入黑幫，劇中有許多動作戲的橋段，這樣的戰鬥型角色以颯爽的短髮搭配風格硬朗的皮衣夾克，加上俐落動作和到位神情，只能韓素希說這次造型實在太帥氣。

韓素希俐落短髮、皮衣配檔車太帥氣

劇中韓素希當臥底警察的經典造型就是黑色MA-1飛行外套＋緊身牛仔褲，而在外套上版型選擇比較闊的，肩膀部分有金屬拉鍊造型，讓纖瘦的韓素希看上去比較有份量感，帥氣又隨性；由於上半部分造型較為寬鬆，因此下半身以緊身牛仔褲做搭配，在她騎乘帥氣檔車的同時，還能凸顯細長的腿。

▲以吾之名。（圖／翻攝自Netflix，小紅書@高鴨鍋和綠豆湯，ig@xeesoxee）

▲韓素希《以吾之名》飛行外套造型太吸睛。（圖／翻攝自Netflix，小紅書@高鴨鍋和綠豆湯）

經典的油蠟外套在韓素希身上也增加了份量感，雖然同樣是全黑的造型，但與飛行外套的版型不同，較長的設計搭配黑色鴨舌帽，帶有一種神祕感，也搖身一變成為帥氣刺客。

▲以吾之名韓韶禧穿搭。（圖／翻攝自Netflix，小紅書@高鴨鍋和綠豆湯）

▲油蠟外套讓韓素希氣場逼人。（圖／翻攝自Netflix，小紅書@高鴨鍋和綠豆湯）

戲裡戲外反差太大？還是喜歡甜甜歐妮風

不要因為《以吾之名》中韓素希的造型黑化而嚇跑，私底下的她可是個甜姐兒，同樣是黑色系在私服就能穿出超甜美氣質，是不是和劇中形象差異很大呢？

適當使用配件的小巧思學起來，你也能穿出韓素希氣質日常造型。普通的秋冬色系襯衫搭牛仔褲，再揹上與服裝同色系的垂墜感肩背包，增加造型感，隨性卻不隨便。

還是想不到要怎麼搭衣服嗎？那就學習韓素希的連身裙穿搭準沒錯！收腰的設計可以凸顯女性的美麗腰線，顯瘦不顯老；V領設計加上垂墜的領帶造型感十足，讓本來比較無趣的連身裙更有活力；淡雅亮眼的杏色就是屬於秋冬的大地色系，不會顯得太正式或是太沉重，還很可愛。

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關鍵字：

以吾之名, 韓素希, 韓韶禧, 穿搭, 私服, 皮衣, 秋冬穿搭

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