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5億起標的巴斯奇亞名畫台北現蹤　73克拉巨鑽同場放閃

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▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）

▲尚米榭巴斯奇亞1982年作品《Donut 復仇》為香港佳士得秋拍領銜之作，估價約501,137,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港佳士得（CHRISTIE’S）將於11月25日至12月3日假灣仔會議展覽中心舉行秋季拍賣，採預約制的預覽會於今、明兩天在台北萬豪酒店登場，展出藝術品、珠寶、腕錶、手袋等300件總值逾42億元台幣的拍品，全場焦點落在美國藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年畫作《Donut 復仇》，估價約5億元起。

▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）

▲尚米榭巴斯奇亞1982年於於 Annina Nosei 藝廊留影。

今年3月巴斯奇亞的作品《戰士》，佳士得以超過台幣11億6000萬元的天價拍出，創下亞洲拍賣史上最高價的西方藝術作品，香港秋拍再度呈獻他的大作《Donut 復仇》，畫面中央光芒四射的人物以火焰般的色彩和形態描繪，藝術家藉此傳遞他經歷及目睹的複雜多樣生活面貌。

▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）

▲香港佳士得秋拍珠寶焦點「The Snowdrop Diamond」73.68克拉F色內無瑕鑽石項鍊，估價約125,280,000元起

▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）
▲8.11 克拉緬甸天然「鴿血紅」紅寶石及鑽石戒指，估價約85,909,000元起。

珠寶品項也有上億元的作品在台北亮相，展出主石為73.68克拉F色內無瑕鑽石「The Snowdrop Diamond」項鍊，不僅主鑽耀眼，旁襯78顆共重 130.92 克拉的已鑑定鑽石，估價超過1.2億元，同場還展出身價進逼億元的8.11 克拉緬甸天然「鴿血紅」紅寶石鑽戒等，是收藏家尋寶的好機會。

▲▼ 佳士得 。（圖／公關照）

▲PP傳奇收藏家、銀行家小亨利‧格富福斯訂製的PP型號1436 18K金追針計時腕錶，估價約41,160,000元起。

而此次未在台北曝光的話題拍品還有「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）型號1436的18K金追針計時腕錶，是品牌傳奇收藏家、美國銀行家小亨利格富福斯（Henry Graves Jr. ）1946年訂購的複雜錶款，配備此型號罕有的寶璣數字面盤更顯珍貴，吸引重視品項來源與收藏歷程的競標者。

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關鍵字：

佳士得, CHRISTIE’S

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