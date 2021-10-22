GUＸUNDERCOVER針織上衣2分鐘完售！搶逛更多好貨　毛絨怪物睡衣超燒

▲搶逛GUＸUNDERCOVER秋冬聯乘系列。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁／台北報導

日系服飾品牌GU與時尚潮牌UNDERCOVER推出的秋冬聯名系列，今（10/22）終於開賣了！繼春夏系列後，GU再度攜手高橋盾執掌的UNDERCOVER祭出第二波聯名，上午9點官網開賣不到2分鐘，就有部分單品售罄，沒買到先不要扼腕，也許到店裡還有機會。《ET FASHION》逛店直擊，一口氣近賞街頭感的印花帽T、針織衫、可愛爆棚的毛絨怪物睡衣等多項必敗單品，通通燒腦到不行，看完這篇立馬鎖定目標搶購！

▲高橋盾特別為秋冬系列創造許多專屬圖樣。（圖 / 品牌提供）

▲（左）GUＸUNDERCOVER標誌的藍色針織上衣，開賣不到2分鐘就迅速賣光。（圖 / 品牌提供）



此次同樣可以看見UNDERCOVER標誌性的印花、寬鬆剪裁等街頭元素融入系列當中，高橋盾則是再度出手，特別為秋冬系列創造許多專屬圖樣，除了以滿版印花方式呈現在休閒的帽T與衛衣，就連針織衫、洋裝以及居家睡衣都不放過，且千元出頭、甚至不用千元的定價實在是CP值非常高，而官網上男裝部分，印有GUＸUNDERCOVER、FreedomNoise Logo的緹花針織衫、還有休閒上衣都已經有部分配色售罄，其中寫有GUＸUNDERCOVER標誌的藍色針織上衣更是開賣不到2分鐘就迅速賣光。

▲粗紡混羊毛針織寬版開襟外套一開賣就迅速搶售一空。（圖 / 品牌提供、記者王蓁蓁攝、翻攝品牌官網）

GUＸUNDERCOVER秋冬聯乘系列，再次將GU的日常時尚完美注入潮流風格，像是將休閒舒適的針織外套、還有寬鬆的束口褲都被加入拉鍊口袋細節，並綴上GUＸUNDERCOVER的荊棘布章，又潮又保暖實穿，當然也成了此次必搶單品，同樣是千元初頭就可以入手的價格，其中粗紡混羊毛針織寬版開襟外套，所有尺寸及配色通通都在開賣之際迅速搶售一空，只能說下手果然還是要快呀！

▲除了潮流單品外，本次聯名系列也帶來多款優雅裙裝。（圖 / 品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲可愛又溫暖的居家服系列也絕對不能錯過。（圖 / 記者王蓁蓁攝、 品牌提供）

除了潮流單品外，系列也帶來多款優雅裙裝，以針織打造的動物緹花針織套裝，溫暖材質相當親膚舒適，不論是單穿還是分開搭配都相當實穿 ; 印滿性感紅唇的連身洋裝，則是跳脫秋冬的暗色系，令人眼睛為之一亮，腰身的打褶線條加上袖口蓬蓬細節，在俏皮配色中透出一抹復古 ; 另外，本季推出的居家服系列也絕對不能錯過，女裝毛絨絨的連帽套裝上還飾有可愛的惡魔角，男裝的法蘭絨居家服，更是直接運用熱賣款的滿版印花打造而成，沒搶到印花針織上衣，改入手這款居家服也很可以。

▲GUＸUNDERCOVER第二波聯乘系列即將要在10/25開售！（圖 / 品牌提供）

而潮流迷們最關心的GUＸUNDERCOVER獨家限定公仔，並不在此次第一波販售範圍內，但也即將在第二波10/25開售了，此外，同天開賣的還有質感帆布運動鞋、與短筒靴，極簡又百搭的設計感，就算天天穿搭都不膩，是每個人鞋櫃都要必備的鞋款，想要入手就千萬不要錯過10/25第二波聯乘系列販售！

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▲UNIQLO X JIL SANDER聯手推出的「＋J系列」，即將再度登場。（圖 / 翻攝UNIQLO IG）

此外，去年秋冬UNIQLO聯手JIL SANDER，引爆了「＋J之亂」，春夏系列也引起很大迴響，今年秋冬，雙方將再度合作，目前僅釋出了一張形象照，模特兒穿著高領毛衣、黑色外套，簡約又俐落，讓粉絲敲碗大呼等不及，不過目前尚未有更多消息，去年是在11中旬開賣，今年是否依循同樣時程，令人期待。

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