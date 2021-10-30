「中性穿搭」打破刻板印象！5位帥氣Girl Boss是完美範本

文／Dappei

隨著女性主義、女權意識的抬頭，體現的不只是在女生可以擔任管理階層、女主「外」男主「內」這樣的社會現象上，在穿搭方面也是如此。以前總認為女生要穿得甜美、性感，甚至只能為「悅己者而容」，但現在卻並非如此。

獨特的「中性穿搭」也在這樣的氛圍下在穿搭風氣中迅速崛起。自帶率性風格的中性穿搭，揉和了傳統男性服飾的俐落剪裁以及傳統女性服飾的優雅線條，不只帶出了中性穿搭的獨特樣貌，更打破了長久以來服裝的二分法現象。今回，就讓 Dappei 介紹 5 位中性穿搭的範本，除了給搭黨滿滿的穿搭靈感外，更能了解到女生不只一種模樣！

1. 魏如昀（IG @qqqqqueen）

作為 Dappei 10 月號的封面人物，魏如昀將「中性穿搭」搭配出了自己獨有的風格，也得到了搭黨們票選最會穿搭女星第一名！時常以寬鬆造型出現的如昀，最厲害的其實是同色系的搭配方式，以不同材質或是彩度搭配出豐富的同色系穿搭，從 Urban Ourdoor、紳裝風格到日系都難不倒她！

（圖片來源：左｜中｜右）

2. 李宥（IG @leoooo7）

作為台灣擁有最多鐵粉的自創品牌 GOOPi MADE 主理人之一的李宥，平時的穿搭也跟品牌的調性 Urban Outdoor 風格一樣，注重在剪裁以及細節、機能部分，完美地融合了服飾的實用以及外型。而李宥的風格也建立在這樣的基礎上，加上多層次的疊穿技巧，讓身型較爲瘦小的李宥看起來也不會太過單薄。

（圖片來源：左｜中｜右）

3. 小安（IG @aaron77926）

創立了以簡約風格帶出高級感的服飾品牌 Studio Doe 的主理人小安，本身的穿搭就跟品牌理念一樣，以簡單的衣著帶出自身的精緻高級感。在單品的選擇上，小安也時常著用較為紳裝風格的西裝、襯衫等，寬大的剪裁不只是帶出了中性風格的氛圍，更打破了單品對於身形的限制！

（圖片來源：左｜中｜右）

4. 金針菇（IG @ggu__kim）

「大家好！我是韓勾ㄟ ，金針菇！」以爽朗、可愛的形象為人所知的金針菇，其實私底下也是個隱藏版鞋頭！除了最新的藍色 TS 聯名倒勾外，sacai、undercover 等聯名鞋款也都是他的守備範圍，不僅如此，在穿搭方面，金針菇也很擅長酷帥的中性穿搭，短版上衣配上略微寬鬆的褲子不僅讓每一雙風格強烈的球鞋變得好搭配，更能完善自身的比例！

（圖片來源：左｜中｜右）

5. Lulu 黃路梓茵 （IG @sunny800824）

在各大典禮上時常以正式的褲裝露面的「Lulu 黃路梓茵」，其實私底下的穿搭風格也非常多樣，從 One Tone 的短褲造型、略帶美式的牛仔褲裝、短袖西裝的復古裝束一直到多彩的「露營穿搭」，Lulu 都能完美駕馭。Lulu 並不會被穿搭風格所限制，而是依照單品的特性去搭配出屬於自己的「中性穿搭」。

（圖片來源：左｜中｜右）

Dappei 結語：

隨著時代與社會的進步，男女分別的觀念在時裝與穿搭上也逐漸地被打破！而中性風格的抬頭更讓女生們可以打破傳統的刻板印象去隨心所欲地穿搭自己喜愛的單品！

文字編輯：Lien

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