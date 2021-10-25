「西裝界大佬 」讓男生穿裙裝！滿滿花卉、繽紛渲染跳脫性別框架

文／Dappei

台北時裝週也如火如荼的進行中，而紐約時裝週當然也閒不下來！這次就讓 Dappei 帶你看秀，如果你熱愛極簡主義，那絕對不能錯過今年西裝界大佬 Thom Browne 2022 春夏大秀，今年揮別過往喜歡戲劇性的風格，返璞歸真以「極簡」為主，這季將秀搬回紐約，只為支持他親愛的另一半，在大都會藝術博物館服裝學院開幕的「In America: A Lexicon of Fashion」展覽。

音樂製造出奇妙迥異的氛圍，觀眾跟著旁白以及兩個站在花園中間的主人翁，一起踏入這古老的花園。以騎著大型單輪車頭戴馬飾的男子作為開場，兩位主人翁身穿經典灰色貼身裝束搭配著臀墊，並在雙方眼神交會後便離場，而留下園裡綻放的花朵各自芬芳。

＃花卉元素，暗藏狂放個性

這次以花卉為極簡去做點綴，hand-made 的精緻感實在不在話下，喜歡繁複元素的 Thom Browne 即便是在簡單的主軸下還是不失自我風格，運用灰與白展露優雅的狂放，並將花卉的元素運用得徹頭徹尾，從服裝展演到模特臉上的圖騰，讓 Thom Browne 的個人風格概念貫徹整場秀的每個細節。

＃經典不敗單品，打頭陣現身

一如往常的以品牌經典「灰色西裝」作為開場，簡約內斂的時髦、俐落的剪裁，緊貼此次主軸，而這樣「純粹」的主題其實更考驗設計團隊的功力，無論是在版型、材質上都必須比以往更加注意，畢竟沒有選絢麗的色彩以及裝飾能掩飾。

此系列的西裝外套玩翻剪裁，利用許多角度裁切，讓有時會顯得過於呆板、老氣的灰西裝帶來新意，特別是在小細節做出不同，在開衩的皺著配上紅白的條紋或在長短不一的袖長上讓短袖襯衫露出增添層次感。

用細條紋西外去玩變化，利用層次堆疊：剛好切合胸下的西外在內搭同性質的長版無袖款，不僅讓造型富有玩味，比例也抓的剛好，假口袋的設計也讓整體造型很有一致性。

＃無性別風格展現 Genderless Fashion

近幾年許多時尚圈吹起一股「無性別時尚」（Genderless Fashion）風潮，女裝男穿、男裝女穿，並且推出男女都能穿的系列，希望服裝能跨越性別框架，推崇寬墊肩西裝也能被女性所穿，裙裝男性也能拿來作搭配。

而秀場上也將這樣的概念帶上檯面，許多的男性身穿裙裝現身，透過細膩的剪裁設計、服裝版型，散發出外柔內剛的雌雄同體感，亮面的料子在聚光凳的照射反射出透霧的質感，堅挺的面料讓人身型更加立體、有精神。

＃繽紛渲染、手刷線條視覺立體化

看來在 Thom Browne 的秀場上還是無法跟繽紛絕緣，最後出場的一系列都是走高調絢麗的渲染風格，同樣貫徹「無性別時尚」（Genderless Fashion）並透過各種線條染色深淺交錯，以平面創造立體，展現雅緻精細。

透過高飽和度的紅去與基礎色白色去做對比，利用色差展現視覺亮面感，明明並未使用任何亮粉或是異材質，卻能輕鬆運用色彩深淺玩出視覺饗宴，帶出很像神話般的系列作品。而這果真還是只有 Thom Browne 可以做得到，運用最 basic 簡單的元素還是能創造藝術，整場秀便是將「less is more」的完美體現！

Dappei 結語：

搭編真的非常喜歡這次的主題，尤其以身穿花卉的模特作為開場呼應故事旁白，並以極簡為主題展現極致工藝，精細成熟的剪裁搭配 Thom Browne 精心營造的氛圍，無疑是讓人在螢幕前歎為觀止！

文字編輯：Joe / 圖片來源：Thom Browne ig、vogue fashion runway

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