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Nike新款「冰淇淋鞋」曝光　與泫雅超愛的撞色波浪鞋一樣搶眼惹人愛

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編輯／Beverly

撞色系鞋款現在正夯，各個鞋店品牌都搶著推出新款撞色球鞋，聯名企劃更不可少！由「Patta x Nike Air Max 1」推出的新款聯名冰淇淋鞋，就是近期最大的看點；泫雅最愛的CONVERSE波浪厚底帆布鞋，可愛鞋底與Patta x Nike Air Max 1一樣搶眼惹人愛；超夯聯名「New Balance x Casablanca XC-72」的綠橘配色更是超級適合秋天的復古色調，這個秋天不想撞鞋，就要往下滑看看。

與Nike有長期合作關係的荷蘭阿姆斯特丹潮流品牌Patta，這次又公布了新的聯名鞋款，本次登場的「Night Maroon」保留了與Monarch和Noise Aqua同樣的雙排壓線與波浪紋設計，以鮮亮的桃紅色和Nike標誌性的橘色做為最新配色，鞋底則搭配復古紫，並採用具有穩定摩擦力的輪胎狀紋路，在小細節的設計上也相當用心，誰說秋天一定要穿大地色呢？桃紅的「Night Maroon」絕對是這個秋冬的最新選擇。

人氣鞋王CONVERSE上榜了，不論是嬌小身形還是長腿高個兒都適合CONVERSE的「Run Star Hike」系列！厚底鞋本來就有增高、顯腿長的效果，Run Star Hike系列因為價格不貴，又有超可愛的鋸齒厚底，本來就是人氣商品之一，進化版的波浪厚底系列，更因為泫雅著用而一夕爆紅，多款顏色、造形吸睛，日常百搭鞋款就選它。

New Balance已經三度與巴黎設計師品牌Casablanca聯名推出品牌球鞋，每雙聯名款推出後都成為熱賣爆款。首度聯名使用New Balance 327為藍本，以白色打底，橘色和綠色為主要配色，象徵具有摩洛哥血統的法國氣息。

2021夏天最新推出的New Balance x Casablanca XC-72，雖然同樣以橘色和綠色為配色，但與327所使用的復古暖色調不同，以豪華超跑為靈感取材，使用鮮明大膽色系來作撞色線條，別有一番趣味呢。

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關鍵字：

Nike, New Balance, CONVERSE, 撞色球鞋, 聯名, Patta, Casablanca

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