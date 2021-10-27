從日雜走出來的「文青穿搭」！用風衣外套、針織衫就能打造

文／Dappei

近期將要迎接第一道東北季風，而秋意也更濃厚，身為感性的日系文青，也該是時候將衣櫃整理一番，或開始購入為日系文青量身定做的單品們，就讓 Dappei 為各位日系文青們整理出四樣必備單品及一種能提升日系文青感的髮型，輕輕鬆鬆打造乾淨又舒適的日系文青 Look 吧！

＃襯衫

首先是日系文青們一定都會有的襯衫，在初秋天氣還算炎熱時，不妨選擇較寬鬆的短袖襯衫版型，再靠內搭素面短 Tee，藉由領口或襯衫下襬露出的內搭來營造層次感。而天氣較為涼爽時，長襯衫除了單穿也能當作薄外套著用，款式可挑選淺色素面營造極簡好感，或者選用格紋、條紋等圖樣，或有特殊車縫線細節的款式，讓穿搭視覺更豐富。下著無論是直筒單寧褲或較寬鬆的繭形褲，都能讓整體看起來更有型，是對於任何腿型都相當友善的褲款。

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＃背心

除了襯衫以外，背心也是能輕鬆打造日系文青感的單品之一，選擇 V 領樣式的針織背心能有修飾臉型的功用，而若想在文青感之外多些街頭感，不妨嘗試稍微落肩的寬鬆背心，內搭的襯衫或 T-shirts 則建議挑選寬鬆版型，較能營造日系率性的視覺感。此外，水洗感或原色丹寧布料的釣魚背心也是很好的選擇，內搭比普通版型可愛的圓領襯衫，下著選用與整體色系呼應的氣球褲塑造整體圓弧輪廓，讓人感覺更柔和好親近，再外加一頂貝雷帽、畫家帽就能讓造型感更加分，推薦給喜歡俏皮感的搭黨們。

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＃開領針織衫

開領針織衫不僅秋天適合，冬天也能作為衣服與外套間的保暖衣物及添加層次的單品。除了百搭的素色樣式，近年來復古風回歸的菱格紋、條紋 ⋯⋯ 等較搶眼的款式也十分受歡迎，即便內搭素色上衣，由於開領針織衫強烈的造型感，以至於整體並不無聊；開領針織衫通常給人溫文儒雅的感受，因此在褲款選擇上不妨試試高腰落地西裝褲，藉由較高的腰線修飾針織衫通常長度較長而容易壓縮身高的窘境，而鞋款挑選除了百搭的帆布鞋，想要更多的造型感則可以嘗試樂福鞋或馬汀鞋。

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＃風衣外套

說到秋天，長版風衣外套根本是日系文青的必備單品之一；不僅能防風、保暖，還能藉由較長的版型增加整體層次感，若不喜歡整體比例過於上長下短，在穿著長版風衣時可以配戴掛頸包、項鍊或質感小包，來修正視覺比例。敢勇於嘗試的搭黨們，也可以試著將風衣外套扣上，並在腰間繫上外套所附的綁帶或喜歡的腰鍊，都能讓日系文青感有更不同的呈現方式。

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＃捲捲頭

撇除服裝或配件，想要讓日系文青感更完整，一個合適的髮型絕對是關鍵。逐漸轉涼的天氣，不妨嘗試日系風格的捲髮，藉由紋理燙的線條感，即使黑髮也能散發滿滿的知性、俏皮！而且將頭髮燙捲不只有型，早上睡醒只要稍作吹整就能帶著澎鬆感快速出門，不必在涼冷的天氣得為了髮型而提早起床。另外，若也想嘗試復古感的搭黨們，可以試著將髮尾留長，透過與修短的鬢角呈現的落差感讓整體更有型。

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Dappei 結語：

看完以上幾樣秋天日系文青的必備造型，是否有更確定的購物方向呢？雖然是基本單品，但透過款式、版型的不同，都能讓日系文青感有更多的變化，尤其最容易被忽略的髮型，其實正是讓想要的風格更能完整呈現的關鍵呢！

文字編輯 ：Yei

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