奧斯塔羅12星座一周運勢1025-1031　雙魚注意過勞信號、獅子經濟壓力爆增

20211025-1031奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！更加的實際許多，不再像過去那樣的好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升許多。

TOP2：雙子座愛情運最旺！一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾。面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。

TOP3：射手座金錢運最旺！正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈，多著重在理財規劃將是不錯的選擇。

本周需注意星座

1.天秤座事業運需要留意：將自己與同事朋友之間隔離起來，不願和周遭的人有太多的互動，造成自己有孤立無援的狀況。

2.雙魚座愛情運需要留意：要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多。

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運皆不是太理想，有破財的可能，例如明明應該是你的業績卻是拱手讓人，導致錢財流失。

牡羊座



整體運勢★★

牡羊朋友做事也不那麼踏實，而也因為如此情緒也不是太穩定，另外過大的情緒起伏讓周遭的朋友感覺到些許的壓力。



愛情運勢★★★

情緒的起伏尤在親近的人上表現得更加明顯，下周不安定感的增加有容易與另一半起了點爭執。

事業運勢★★★

學事業的起伏也顯得明顯，一部分是對於手邊事情的信心不足導致，另一部分則是因為下周你的脾氣剛硬了些，也讓你和同事間相處多了點不適感。



金錢運勢★★

正偏財運皆不是太理想，有失財的可能，例如明明應該是你的業績卻是拱手讓人，導致錢財流失。

金牛座



整體運勢★★

金牛朋友則顯得忙碌許多，手邊事情開始多了起來也因為如此讓你感到些許的疲憊，尤其在工作上會更加明顯。

愛情運勢★★

彼此對於感情的實際面讓雙方感到無力，容易出現掌握欲太強或是安全感不足，需要對方付出的狀況。



事業運勢★★★

學事業方面開始忙碌了起來，手邊的工作或案子開始接踵而來，讓自身感到不小的壓力，建議要好好處理，避免一時的心煩而導致工作狀況不佳。

金錢運勢★★★

購物慾增加許多，雖懂得精打細算，但花出去的錢也是很可觀，要多加注意。

雙子座

整體運勢★★★★★

雙子朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周。

愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾。面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。

事業運勢★★★★

學事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，更願意投入目前工作上。

巨蟹座



整體運勢★★★★

巨蟹朋友踏實的因素完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將為你帶來令周遭朋友感覺安心穩定的感受，所以下周將會是實際的一周。



愛情運勢★★★★

感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業運勢★★★

學事業方面則顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己在工作上許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★

偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入。

獅子座



整體運勢★★★

獅子朋友變得善變許多並且無法堅持自己目前的目標，對於未來的規劃下顯得鬆散，奧斯提醒下周增加點行動力。

愛情運勢★★

雙方在下周可能會有些許的小爭執，原因來自對目前情感承諾的懷疑，奧斯建議適時的調整一下承諾可別開一堆空頭支票。

事業運勢★★★

學事業會有不勞而獲的想法產生對於未來的目標也感到灰心，下周會是個在學事業都需要堅持的一周，要上緊發條好好努力。

金錢運勢★★★

額外金錢的支出，讓你感到經濟上的壓力，平時要多加注意理財狀況。

處女座



整體運勢★★★

處女朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡，行動力將隨之下降。



愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感感到不甚滿意，有種一昧追求未來及規劃以後導致忽略了現在的現況，甚至一昧地想到以後而忘了現況或許早已足夠。



事業運勢★★

學事業方面則顯得忙碌許多，但自己卻不以為意甚至樂在其中，而導致有工作狂的或是過度重視工作的狀況產生。



金錢運勢★★

財運較不慎理想，避免多餘的支出，另外物質慾望的提升也影響不少財運。

天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友情緒上的起伏較大，對於外在的人事物不願敞開內心，面對許多的事情也設下限制將自己封閉了起來。

愛情運勢★★★

面對愛情的不確定感些微提升，導致在感情中的腳步慢了下來，也因為如此彼此的互動有了差異與產生懸殊。

事業運勢★★

將自己與同事朋友之間隔離起來，不願和周遭的人有太多的互動，造成自己有孤立無援的狀況。

金錢運勢★★★

金錢的支出變多，比較多是偏向是家庭、家人的原因導致你的開銷變大。

天蠍座



整體運勢★★★★

天蠍朋友處理事情更游刃有餘，但卻不輕易將之表現出來，多是自己默默進行，所以則顯得低調，也不易引來側目或閒語。



愛情運勢★★★★

面對感情時充斥腳踏實地的元素，穩定發展的感情也讓自己下周變得更加體貼彼此，雖少了點美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆。

事業運勢★★★★★

更加的實際許多，不再像過去那樣的好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升許多。

金錢運勢★★★★

偏財運勢良好，但卻是需要透過努力而得，因此多偏向是突如其來的投資訊息讓自己多增加點收入的感覺。

射手座



整體運勢★★★★

踏實穩定將充滿射手朋友的生活裡頭，過往繁雜擾人的事情都稍稍的減緩，讓你在下周感到開心愉悅許多。



愛情運勢★★★★

平穩的感情發展讓自己感到踏實，只是需要注意的是下周在情感方面激情將減緩，因此奧斯建議相處時要多添加點熱情或激情會比較好。



事業運勢★★★★

穩定踏實的學事業發展都讓自己感到安心，而也因為如此就更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說將會是不錯的消息。



金錢運勢★★★★★

正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈，多著重在理財規劃將是不錯的選擇。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友下周的生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅又或許是朋友間良好的互動，都讓你心情愉悅不少。

愛情運勢★★★★★

雙方對於目前的感情都感到相當大的滿足，也因為信任給予了充分的空間，讓彼此都相當輕鬆喜悅的談著這段感情。

事業運勢★★★★

獲得不少同事間的幫助，讓自己在工作上能夠有不錯進展也有望完成手邊的工作，對於工作的掌握度也提升許多。

金錢運勢★★★★

正財運相當良好的一周，可多注意親朋友好之間為你帶來的投資訊息。

水瓶座



整體運勢★★★

水瓶朋友則面對事情都提不起勁，而這樣的狀況主要來自下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。

愛情運勢★★

自我意識的提升讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒要適時的關心彼此。

事業運勢★★

學事業方面則會存在對於自己的未來感到無力的狀況，面對目前現況延伸的未來開始感到無力，且不知道自己能做些什麼。



金錢運勢★★★★

偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於規劃或是思考已久的投資想法。

雙魚座



整體運勢★★

雙魚朋友的物質慾望將提升，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在物質層面，也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★

要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多。



事業運勢★★★

學事業方面則可簡單看出下周顯得實際，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，要好好地理財，而如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機。

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