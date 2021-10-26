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4家「到台中必逛服飾店」！大熱Vibe風、軍工裝到古著都準備好了 

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲台中服飾店。（圖／dappei提供）

文／Dappei

不知道搭黨們有沒有一個印象，覺得時下最流行的服飾、風格都會先在台北出現？但身為台中人的搭編要來替大家打破這個迷思，告訴大家其實台中才是最潮流的城市！（開始戰南北），就讓搭編替大家介紹台中必逛的店家地圖，不管是潮流、簡約甚至古著通通都有！

1. CANVAS

「生活的總和，了然於身。」是選物店 CANVAS 的核心思想，更體現在店內的選品上。專門販售獨立設計師服飾的 CANVAS，從大家耳熟能詳的 COP by plain-me 、 DYCTEAM 甚至是到 MACHISMO 都是陳列的品牌。店內主打簡約風格，從寬鬆到合身的單品都應有盡有。如果是穿搭新手的話也別擔心，老闆的宗旨就是希望大家都可以在試穿過找到最適合自己版型的單品！

▲台中服飾店。（圖／dappei提供）

▲選物店CANVAS專門販售獨立設計師服飾的（圖／IG@canvas_tw）

2. JKS SHOP

作為台中「老字號」的軍工裝品牌，我想每個台中的型人衣櫃中一定有一件 JKS SHOP 出品的衣服。JKS SHOP 以平價卻又不失質感的軍工裝起家，從上衣、褲子一直到小包、襪子等單品都應有盡有，在版型與設計上也一直與時俱進，唯一不變的是它平易近人的價格，讓每個想嘗試軍工裝的型人們不用花大錢去嘗試昂貴的單品。

▲台中服飾店。（圖／dappei提供）

▲台中「老字號」的軍工裝品牌（圖／IG @jks_shop）

3. Simon Select Shop

主打韓系選貨的Simon Select Shop 打破大家對於韓系男裝的看法。除了價錢讓你能夠毫無顧忌地購入以外，更有著 베트MENTS、LURS、Raucohouse 等多樣的品牌單品，如果想嘗試韓系風格或是近年大熱的「Vibe」風，Simon Select Shop 絕對是你不能錯過的選擇。

▲台中服飾店。（圖／dappei提供）

▲主打韓系選貨的Simon Select Shop （圖／IG＠simon_select_shop）

4. Tsubasa.Y 次霸刹彥

自 2011 年開始經營的古著店「次霸刹彥」，今年也堂堂邁入了第 10 年。店內多樣的古著選品讓你一旦踏進就走不出來。從大家最喜愛的 Hard Rock 系列單品到各式精品品牌的古著都是基本款，也有著可遇不可求的特殊軍裝單品。不僅如此，店內的復古風格陳設也讓人彷彿跟著衣服的年代踏入不同的時空之中。

▲台中服飾店。（圖／dappei提供）

▲古著店「次霸刹彥」（圖／ IG @tsubasayan）

Dappei 結語：

這次真的是搭編的不藏私必逛清單了，還請搭黨們笑納！包含各式風格的店家搭編我可以拍胸保證都是一時之選！

文字編輯：Lien

不想穿成 IG 複製人必看！不私藏台北「西門古著店」逛街地圖，這間水原希子也愛逛！

週末就來這！「中山站」逛街小店推薦，古著、選物雜貨、設計品牌、日韓系服飾只逛一區就夠！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 台中, 服飾店, 古著

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