必收藏！5首經典熱播韓劇OST　冷冷的天來點療癒單曲放鬆一下

文／LOOKin

每有韓劇上檔，造成話題與超強收視的關鍵除了故事情節與演出卡司，在故事情節中巧妙穿插的主題曲，更是絕妙扣人心弦之處，就算戲演完了畫下完結，那些動人的歌曲在腦海中所仍被記憶著，聽到前奏仍然會不經意地被牽動著思緒~，以下5首近年播出時引爆話題的經典韓劇，妳可能唱不出主題曲，但只要前奏一下，回憶定能立刻湧現，重回當初看劇時的歡笑與感動。

熱播韓劇主題曲OST療癒歌單

01. JTBC《浪漫的體質》「在搖曳的花朵中，我能感覺到你的洗髮香」

張凡俊演唱版本

韓國樂團Busker Busker主唱張凡俊演唱的「在搖曳的花朵中，我能感覺到你的洗髮香」，從歌名就可愛到不行的主題曲起初是由女主角自彈自唱現身，隨後配合男女主有趣的互動（曖昧發展），主唱的正式版本才公開。如同歌名般生動描寫曖昧當下焦躁不安的可愛煩惱，是一首聽了忍不住想微笑的歌啊！

男女主角演唱版本

02.tvN 《又，吳海英》「像夢一樣 꿈처럼」

描述兩位除了同名同姓，外貌、個性截然不同的吳海英，卻都愛上同一個男人的三角戀故事，由徐玄振和Eric文晸赫主演。雖然已經是5年前的作品，但當副歌一下，那句「I remember...」一出聲，真的很經典啊！

03. KBS《太陽的後裔》「Talk Love」

由超高成本製作的年度大戲《太陽的後裔》 ，當初不僅找到大勢演員宋仲基與宋慧喬主演，演唱OST的也是知名歌手尹未來與K.will。這首由K.will所唱的Talk Love也是前奏一下，腦海就會自動浮現劉大尉對著姜暮煙笑的場面，雖然現實生活中的故事不太美好，但至少這首歌很美好啊~

04. SBS《沒關係，是愛情啊》 「 최고의 행운 Best Luck」

以心理醫學為題材，趙寅成飾演的推理小說家與孔曉振飾演的精神科醫師，兩人透過互相試探之後的相互理解，進而療癒彼此內心的的一部經典韓劇。當中的「최고의 행운 Best Luck」由EXO成員CHEN所演唱，高亢的美聲讓這首歌超有記憶點！

05. tvN《孤單又燦爛的神-鬼怪》「Beautiful」

可說是經典中的經典，亞洲最迷人的歐巴「孔劉」飾演的孤單鬼怪擄獲了所有女性的心，當他的大長腿漫步在加拿大魁北克的楓葉堆中，或是撐著黑傘走在下雨的首爾街道上，都是搭配著這首由Crush演場的Beautiful，當副歌一下，自動腦補與孔劉戀愛。

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