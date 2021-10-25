fb ig video ETtoday search mobile

必收藏！5首經典熱播韓劇OST　冷冷的天來點療癒單曲放鬆一下

>

文／LOOKin

每有韓劇上檔，造成話題與超強收視的關鍵除了故事情節與演出卡司，在故事情節中巧妙穿插的主題曲，更是絕妙扣人心弦之處，就算戲演完了畫下完結，那些動人的歌曲在腦海中所仍被記憶著，聽到前奏仍然會不經意地被牽動著思緒~，以下5首近年播出時引爆話題的經典韓劇，妳可能唱不出主題曲，但只要前奏一下，回憶定能立刻湧現，重回當初看劇時的歡笑與感動。

熱播韓劇主題曲OST療癒歌單

01. JTBC《浪漫的體質》「在搖曳的花朵中，我能感覺到你的洗髮香」

 張凡俊演唱版本

韓國樂團Busker Busker主唱張凡俊演唱的「在搖曳的花朵中，我能感覺到你的洗髮香」，從歌名就可愛到不行的主題曲起初是由女主角自彈自唱現身，隨後配合男女主有趣的互動（曖昧發展），主唱的正式版本才公開。如同歌名般生動描寫曖昧當下焦躁不安的可愛煩惱，是一首聽了忍不住想微笑的歌啊！

男女主角演唱版本

 02.tvN 《又，吳海英》「像夢一樣 꿈처럼」

描述兩位除了同名同姓，外貌、個性截然不同的吳海英，卻都愛上同一個男人的三角戀故事，由徐玄振和Eric文晸赫主演。雖然已經是5年前的作品，但當副歌一下，那句「I remember...」一出聲，真的很經典啊！

03. KBS《太陽的後裔》「Talk Love」

由超高成本製作的年度大戲《太陽的後裔》 ，當初不僅找到大勢演員宋仲基與宋慧喬主演，演唱OST的也是知名歌手尹未來與K.will。這首由K.will所唱的Talk Love也是前奏一下，腦海就會自動浮現劉大尉對著姜暮煙笑的場面，雖然現實生活中的故事不太美好，但至少這首歌很美好啊~

04. SBS《沒關係，是愛情啊》 「 최고의 행운 Best Luck」

以心理醫學為題材，趙寅成飾演的推理小說家與孔曉振飾演的精神科醫師，兩人透過互相試探之後的相互理解，進而療癒彼此內心的的一部經典韓劇。當中的「최고의 행운 Best Luck」由EXO成員CHEN所演唱，高亢的美聲讓這首歌超有記憶點！

05. tvN《孤單又燦爛的神-鬼怪》「Beautiful」

可說是經典中的經典，亞洲最迷人的歐巴「孔劉」飾演的孤單鬼怪擄獲了所有女性的心，當他的大長腿漫步在加拿大魁北克的楓葉堆中，或是撐著黑傘走在下雨的首爾街道上，都是搭配著這首由Crush演場的Beautiful，當副歌一下，自動腦補與孔劉戀愛。

註：文內影片及圖片版權為YouTube開放資源，LOOKin並非上傳者，如影片遭移除敬請見諒！

延伸閱讀：

居家辦公WFH減壓「工作歌單」推薦：清新日韓中美playlist，打造專注度100%工作情境

夏日的「減壓歌單」推薦：輕柔音樂搭配海浪、咖啡廳ASMR背景音，晨間工作、夜晚小酌微醺都適合

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

減壓歌單, 工作歌單, OST, 韓劇OST, 韓劇歌單, 韓文歌單, 韓劇主題曲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！第一名最容易忽略壞情緒，忘記排解就變累積太多

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！第一名最容易忽略壞情緒，忘記排解就變累積太多

「憑實力單身」的4大特點！　意見很多、最後一個嚇跑異性

「憑實力單身」的4大特點！　意見很多、最後一個嚇跑異性

Jolin秀登山照網友驚呼好年輕不科學！打造童顏肌保養祕訣有兩招

Jolin秀登山照網友驚呼好年輕不科學！打造童顏肌保養祕訣有兩招

3星座完美嬌妻「能賺更能省」！　第一名零物慾男人最想娶 星巴克萬聖節「限定2天」第二杯半價　3連鎖咖啡「買一送一」喝起來 UNIQLO最後一次「＋J」來了！　毛衣、外套、超美手袋不買會後悔 陸「4千年一遇」美女撞衫Rosé！緊身背心洩S曲線遭網嫌：太做作 「書櫃整理4招」取用和歸位都方便！配IKEA、無印良品小物一起用超神 智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難 安潔莉娜裘莉「超緊液態裙」S曲線看光！　網驚呼：美到像雕塑品

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面