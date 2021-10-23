LIFE・經典／IKEA「城市店」的3大特色　跟你想的絕對不一樣

▲IKEA敦北店在今年4月宣告收攤之後，又以城市店重新復活。（圖／記者湯興漢攝，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

在我們淚眼揮別陪伴我們23年的IKEA敦北店之後，過幾個月IKEA又宣布敦北店將以「城市店」的形式重新開幕，為了不想被大家認為IKEA騙了老台北消費者的淚水，該店舖改名成「城市小巨蛋店」重新出發，事實上IKEA在全球早已陸續展開城市店型的計畫，然而這間台北屹立最久的店舖，也將成為全台首間IKEA城市店嶄新登場，也是一個很棒的開始。

回歸到城市店的討論，它是一個架構在IKEA產品上的「新銷售概念」，以往我們所認知的就是IKEA的大型賣場，以及它所知名的「沈浸式體驗」，在購物區域呈現出客廳、浴室、廚房，甚至是整個家庭的內一塊塊佈置區域中，消費者走近該場域，能夠想像自己生活在這處空間的樣子，你會想要打包回家，或是複製某一個區塊的模式，親切的價格允許你這麼做，每次進入IKEA都會感到快樂。

但近20年來逐漸高張的環保議題、網路的興起、全球化的變動與消費者著重的生活體驗等，讓銷售模式不斷在改變，IKEA並未只守著過去，也不斷在嘗試未來，近幾年在地化的嘗試，從夜市百元商店到最近嘉義的貨櫃快閃，都保持著跟消費者溝通與行銷的靈活性，IKEA長期與丹麥哥本哈根的SPACE10合作，就是在實驗與嘗試演算人類未來10年、甚至是20年後的生活。

IKEA的「城市店」也是因應此種趨勢出現的店型，他們深入城市，提供消費者更便捷的購買，然而除此之外，它還提供一種生活與社交場域的概念，在城市店裡除了展示商品的賣場空間，也規劃一定的面積讓消費者能在其內享受美食、交流跟體驗，且沒有迷宮一般的購物動線。

以維也納市區Westbahnhof站的IKEA賣場為例，它是以「專為行人、騎腳踏車與乘坐大眾交通工具的民眾」而發想，沒有停車場，店內品項是以「能夠用手提回家」的商品為主，當然賣場的銷售方式不會有太大變化，但在城市店中大型傢俱已經不是主要的銷售商品，消費者仍然可以透過網路與設計規劃服務在店內購買，且在下單後24小時內，物流便會送至你需要的地點。

▲IKEA在維也納開設新概念賣場，沒有停車場設計。（圖／翻攝IKEA維也納官網）

除了商店區之外，城市店的IKEA瑞典餐廳也是重頭戲，因為它是扮演社交場域的要角，還包含許多體驗空間，美食，可漫步的區域，這也是敦北店的強項之一，敦化北路的路樹讓整個店外場景看起來各家悠閒，城市店比IKEA一般賣場更有「民眾的聚會場所」的氛圍，而非僅僅採買傢俱的地方，走入消費者生活是它的重要任務之一。

還好在台灣IKEA宣布「城市小巨蛋店」訊息的同時，該店也規劃最快年底前將跟大家見面，我們不用等得太久，甚至說不定，還有機會能在該店採買耶誕用品，讓我們期待這間老店的新樣貌回歸。